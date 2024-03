Πολιτική

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Παραιτήθηκε ο ΓΓ του ΥΠΕΣ για τη διαρροή των email αποδήμων

Η παραίτηση του ανακοινώθηκε λίγη ώρα μετά την απόσυρση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Την παραίτησή του στον πρωθυπουργό υπέβαλλε σήμερα ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η οποία και έγινε δεκτή.

Η παραίτηση του ανακοινώνεται λίγη ώρα μετά την απόσυρση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, με αφορμή το σκάνδαλο που ξέσπασε με τα email που στάλθηκαν από την ευρωβουλευτή στους απόδημους Έλληνες για την επιστολική ψήφο.

Όπως προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την λίστα η κυρία Ασημακοπούλου απέκτησε από συνεργάτη του γενικού γραμματέα του υπουργείου εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Όπως αποδεικνύεται, σε καμία περίπτωση η επίμαχη διαρροή δεν σχετίζεται επ ουδενί χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών για την επιστολική ψήφο, γιατί ο Σταυριανουδάκης είχε αυτή την αρμοδιότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Υπό τα δεδομένα αυτά, όπως λέμε κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός ήθελε να κλείσει το θέμα χωρίς καμία έκπτωση και για αυτό, η μεν Ασημακοπούλου διευκόλυνε και έθεσε εαυτήν εκτός κούρσας ευρωεκλογών, ο δε Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Νίκο Θεοδωρόπουλο που σήμερα είναι Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ.

