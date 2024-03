Οικονομία

Προϋπολογισμός: Φοροέσοδα 11,4 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο

Εκτινάχθηκε στα 3,4 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί δεν αποτελεί αιτία «πανηγυρισμού» εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών. Πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός στο σκέλος των δαπανών.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.401 εκατ. ευρώ καταγράφει ο προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του 2024, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.981 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4.215 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023.

Οπως, όμως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ σε ανακοίνωσή του, το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους.

Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις καθαρές εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 565 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023.

Επιπλέον ποσό 301 εκατ. ευρώ αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.671 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.593 εκατ. ευρώ ή 14,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 565 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών, στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 732 εκατ. ευρώ και στην είσπραξη ποσού 159 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Μάρτιο του 2024.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11.401 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 950 εκατ. ευρώ ή 9,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Η υπερεκτέλεση αυτή εκτιμάται ότι προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024, όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.159 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 385 εκατ. ευρώ από τον στόχο (773 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.613 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 732 εκατ. ευρώ από τον στόχο (881 εκατ. ευρώ). Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2024 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.954 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα όσο και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ και επιτυγχάνεται παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις επιστροφές των φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.840 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 581 εκατ. ευρώ ή 11,0% έναντι του στόχου, αύξηση η οποία εκτιμάται ότι προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024 και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 658 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 324 εκατ. ευρώ από τον στόχο (334 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στόχο (167 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024 ανήλθαν στα 11.211 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10.976 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 553 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών κατά 735 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 399 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ κατά 301 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2.055 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 633 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, καθότι παρουσιάστηκε υπέρβαση του στόχου τόσο στο ΠΔΕ όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

