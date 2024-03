Life

“Dragons’ Den”: Η πρώτη προσφορά παγκοσμίως μέσω τεχνητής νοημοσύνης έγινε στην Ελλάδα (βίντεο)

Δείτε πρώτοι όσα θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του μεγαλύτερου παιχνιδιού επιχειρηματικότητας, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Στα 8 επεισόδια του DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ οι Έλληνες επενδυτές έχουν ήδη δώσει 1.380.000€ από προσωπικά τους κεφάλαια, ξεπερνώντας πλέον τις συμφωνίες για επενδύσεις του 1ου κύκλου του DRAGONS’ DEN GREECE!

Το 9ο επεισόδιο του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 15 Μαρτίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στο αποψινό επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II θα δούμε για πρώτη φορά παγκοσμίως να γίνεται μια προσφορά στο DRAGONS’ DEN με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης! Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;

SNEAK PREVIEW:

Ακόμα, θα δούμε διαφορετικούς επιχειρηματίες με ένα βασικό κοινό: Όλοι τους θέλουν να πείσουν έναν ή και περισσότερους επενδυτές να στηρίξουν την επιχειρηματική τους πρόταση και να φύγουν με μία επένδυση που θα ανοίξει νέους δρόμους και ορίζοντες στην επιχείρησή τους. Το ερώτημα είναι ποιοι από αυτούς τελικά θα τα καταφέρουν. Την απάντηση θα δώσουν οι Έλληνες Dragons!

Το DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις.