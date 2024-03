Κοινωνία

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας για την υπόθεση του Κολωνού.

«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα υπεράσπισης», είπε ο γνωστός ποινικολόγος, Γιάννης Γλύκας, αναφερόμενος στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο δικηγόρος τόνισε πως, «η πρόταση της εισαγγελέως δεν είναι δεσμευτική» και εξήγησε ότι, «το αδίκημα του βιασμού πρέπει να περιέχει είτε βία είτε απειλή».

Και συμπλήρωσε ότι, «στην πρόταση της εισαγγελέως η κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκων».

Κρατώντας αποστάσεις από τα όσα γίνονται στην κεκλεισμένων των θυρών δίκη για την υπόθεση της 12χρονης, είπε ότι, στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές για «κατοχή πορνογραφικού υλικού και διευκόλυνση μαστροπείας».

«Αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση θα καταδικαστεί σε πάνω από 20 χρόνια κάθειρξης και θα εκτιθούν τα 4/5 της ποινής», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την πιθανή ποινή, εξηγώντας πως ο νόμος είναι αυστηρός και είναι νόμος του 2021, καθώς ο νέος ποινικός κώδικας θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου.

