Αθλητικά

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση στον τελικό… με κατάθεση ψυχής!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να ξεπεράσει το σοκ της απώλειας του δεύτερου σετ στο οποίο είχε 3 ευκαιρίες να τελειώσει τον αγώνα και να πάρει μια μεγάλη νίκη.

-

Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη (Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-2) την 20χρονη Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ (Νο 3), σε ένα συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 41 λεπτών, που διακόπηκε δύο φορές λόγω βροχής (η πρώτη είχε διάρκεια 25΄και η δεύτερη άγγιξε τις δύο ώρες), και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Καλιφόρνια Indian Wells».

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ, η οποία χρειάστηκε μόλις 69 λεπτά για να νικήσει την Μάρτα Κάστιουκ με 6-2, 6-1 και να εξασφαλίσει συμμετοχή στον τελικό του Indian Wells για 2η φορά στην καριέρα της, φτάνοντας παράλληλα στον 10ο τελικό WTA 1000.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για Ασημακοπούλου: Δεν ήμουν υπουργός την περίοδο της διαρροής των e-mails

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση