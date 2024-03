Κόσμος

Η γραφική πόλη που “πρόσφερε” σπίτια με 1 ευρώ!

Πώς η προσφορά για σπίτια με μόλις ένα ευρώ κατάφερε να κάνει την γραφική πόλη να σφύζει από ζωή.

Όλα ξεκίνησαν με μια δελεαστική προσφορά: σπίτια σε μια γραφική πόλη της Σικελίας για μόλις ένα ευρώ.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Mussomeli, ο οποίος βοήθησε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας το 2017, πυροδότησε μια πλήρη αναζωογόνηση τής κάποτε σχεδόν ερημωμένης πόλης, προσελκύοντας τουρίστες, τηλεργαζόμενους και επενδύσεις στην περιοχή.

Ο Τότι Νιγκρέλι είπε στο Business Insider σε ένα ντοκιμαντέρ ότι πριν από την εφαρμογή του προγράμματος, το Mussomeli αντιμετώπισε μεγάλα ζητήματα λόγω της μετανάστευσης του πληθυσμού.

Όπως εξήγησε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πληθυσμός μειώθηκε σταδιακά από 25.000 σε περίπου 10.000 καθώς οι κάτοικοι μετανάστευσαν, είτε στις ΗΠΑ, είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες.

Φεύγοντας, άφησαν πίσω τους ένα σωρό άδεια σπίτια, ιδιαίτερα στην Παλιά Πόλη του Mussomeli. Τα σπίτια ήταν αρκετά ώστε να φιλοξενήσουν περίπου 40.000 άτομα, είπε ο Νιγκρέλι, αλλά δεν υπήρχαν αρκετοί για να τα κατοικήσουν.

Συντριπτική ανταπόκριση

Εμπνευσμένος από προγράμματα του ενός ευρώ σε άλλα μέρη της χώρας, το Mussomeli ξεκίνησε έναν ιστότοπο που απευθύνεται σε ξένους, διαφημίζοντας σπίτια για μόλις ένα ευρώ σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους επενδυτές. Η ανταπόκριση ήταν συντριπτική, είπε ο αντιδήμαρχος.

Είπε στο BI ότι μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια, σχεδόν 300 σπίτια πουλήθηκαν — περίπου το 95% των προσφερόμενων έναντι ενός ευρώ κατοικιών.

«Τώρα μπορούμε να δούμε πολλούς ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου», είπε, δείχνοντας τους Βρετανούς, Γάλλους και ισπανόφωνους που ζουν τώρα στην πόλη.

Το πρόγραμμα όχι μόνο αναζωογόνησε τον πληθυσμό του Mussomeli, αλλά προκάλεσε επίσης μια δεκαπλάσια αύξηση του τουρισμού, είπε ο Νιγκρέλι.

Η πανδημία της COVID-19 προσέλκυσε επίσης ψηφιακούς νομάδες στην περιοχή, πολλοί από τους οποίους αποφάσισαν να μείνουν λόγω του χαλαρού ρυθμού και του χαμηλού κόστους ζωής, πρόσθεσε.

Προσέλκυση επενδύσεων

Για να φιλοξενήσει αυτή τη νέα κοινότητα που συνέρρευσε, το Mussomeli δημιούργησε τον δικό του χώρο συνεργασίας.

Η πρόσφατη ανάπτυξη της πόλης προσέλκυσε επίσης σημαντικές επενδύσεις – δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιταλική κυβέρνηση, είπε ο Νιγκρέλι.

Αυτά τα κονδύλια προορίζονται για νέους δρόμους και για την αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Παλιάς Πόλης, είπε στο BI.

«Όλοι είναι χαρούμενοι εδώ», πρόσθεσε ο Νιγκρέλι. «Χαίρομαι γιατί έχουμε ωραίους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία».

