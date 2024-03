Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας - Κολοσσός: Άντεξε στην επική αντεπίθεση και έκλεισε θέση στην τετράδα

Ο Προμηθέας είδε τον Κολοσσό Ρόδου να επιστρέφει από το -20, ωστόσο κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση και εκεί επικράτησε, κλείνοντας μια θέση στην τετράδα του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς ο Προμηθέας επικράτησε του Κολοσσού στην Πάτρα με 84-79 στην παράταση, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League. Αυτή ήταν η 13η φετινή νίκη στο πρωτάθλημα για την πατρινή ομάδα, που έφτασε τους 34 βαθμούς και εξασφάλισε μια θέση στην τετράδα. Αντίθετα, η ομάδα της Ρόδου «έπεσε» στο 8-13 και έχει 29 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 14-4, 33-23, 58-48, 75-75 (κ.α.), 84-79 (παρ.)

Ο Κολοσσός ξεκίνησε πολύ άσχημα τον αγώνα και σημείωσε μόλις 4 πόντους με 1/16 σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεοδύχους να πάρουν διαφορά δέκα πόντων χωρίς να παίξουν ιδιαίτερα καλό μπάσκετ. Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο οι Ροδίτες ισορρόπησαν (19-19 η δεύτερη περίοδος, 25-25 η τρίτη), αλλά ο Προμηθέας συνέχισε να διατηρεί την διαφορά που είχε κερδίσει στην πρώτη περίοδο (58-48).

Στην τέταρτη περιόδο ο Κολοσσός ξεκίνησε αντεπίθεση διαρκείας και με επιμέρους σκορ 22-3 κατάφερε να προηγηθεί με 70-61 στο 36΄. Οι Ροδίτες μάλιστα προηγήθηκαν 75-70 με 47 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Στη συνέχεια, όμως, ένα τρίποντο του Ρέινολντς έκανε το 73-75 και 2/3 βολές του Κόνιαρη έστειλαν το ματς στην παράταση με 75-75. Εκεί ο Προμηθέας δεν άφησε περιθώρια στους φιλοξενούμενους, που έδειξαν να ξεμένουν από δυνάμεις, και πήρε τη νίκη με το τελικό 84-79.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κάμερον Ρέινολντς με 22 πόντους (9 ριμπάουντ) ενώ 15 πόντους (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ) πρόσθεσε ο Χάντερ Χέιλ. Από εκεί και πέρα από 11 πόντους είχαν οι Άντονι Κάουαν και Αντώνης Κόνιαρης.

Για τον Κολοσσό ο Άντριου Γκάουντλοκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Κώστας Παπαδάκης είχε 11 και ο Σίμι Σίτου είχε 10 πόντους.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ.-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Κοκορδάτος)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 22 (4), Κόνιαρης 11 (3), Χρυσικόπουλος 4, Στίβενς 2, Χέιλ 15 (2), Κάουαν 11, Μπαζίνας, Πάπας 7 (1), Κόφι 2, Ετσενίκε 10, Πλώτας, Λάγιος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Σεγκούρα): Ουτόμι 9 (3), Σίτου 10, Πόλεϊ, Γκάουντλοκ 27 (4), Κολοβέρος 3, Παπαγιάννης, Μπιλλής 8 (2), Καμαριανός 7 (2), Παπαδάκης 11 (3), Μπραΐκοβιτς 4, Χατζηνικόλας.

