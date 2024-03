Αθλητικά

Περιστέρι - Άρης: Η ομάδα του Σπανούλη κλείδωσε την τρίτη θέση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Τζο Ράγκλαντ να πετυχαίνει ένα πληθωρικό double-double με 23 πόντους και 11 ασίστ, το Περιστέρι bwin πλήγωσε τον Άρη και κλείδωσε την τρίτη θέση.

-

Εύκολο απόγευμα είχε το Περιστέρι, που επικράτησε του Άρη με 84-62 στο κλειστό «Α. Παπανδρέου», σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της Basket League. Αυτή ήταν η 14η νίκη των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα, που «κλείδωσαν» την τρίτη θέση με 35 βαθμούς. Αντίθετα η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 32 βαθμούς και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-32, 63-51, 84-62

Το Περιστέρι ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και εκμεταλλευόμενο την αστοχία του Άρη στα τρίποντα (1/8 στο πρώτο ημίχρονο) κατάφερε να πάρει διψήφιο προβάδισμα, το οποίο και κράτησε μέχρι το ημίχρονο (42-32).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης κατάφερε να μειώσει σε 47-43 στο 23΄ αλλά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με ένα σερί 6-0 επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (53-43), για να κλείσει το δεκάλεπτο με τους γηπεδούχους στο +12 (63-51).

Τελικά ο Άρης αποδείχθηκε ότι δεν είχε τις δυνάμεις για κάτι καλύτερο και το Περιστέρι με επιμέρους σκορ 21-11 στο τέταρτο δεκάλεπτο έφτασε εύκολα στη νίκη με το τελικό 84-62.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζο Ράγκλαντ με 23 πόντους (11 ασίστ) ενώ 14 πόντους είχε ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και 12 ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς. Για τον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 14 πόντους, ο Ρόνι Χάρελ είχε 13 και ο Ίσμαελ Σανόγκο 10 πόντους.

Διαιτητές: Καρπάνος-Μαλαμάς-Χατζημπαλίδης (Ηπιώτης)

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN (Σπανούλης): Ράγκλαντ 23 (2), Ντάνγκουμπιτς 12 (2), Λοβ 5, Κασελάκης, Τόμπσον 11, Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Πουλιανίτης 2, Ρένφρο 6, Γουίλιαμς, Χουγκάζ 10 (1), Ζούγρης 1, Μαραγκουδάκης

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Τολιόπουλος 14 (2), Μπλούμπεργκς 3 (1), Μποχωρίδης 2, Ντε Σόουζα 3, Χάρελ 13 (1), Σλαφτσάκης 5, Σανόγκο 10, Κατσίβελης 4, Περσίδης, Καλόγηρος, Μπάνκστον 6, Ριντ 2

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ - Καθαρά Δευτέρα: “Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό;” (εικόνες)

Αλεξανδρούπολη - 15χρονος: Φονική πτώση μπροστά στον πατέρα του

Αίγυπτος: Φωτιά κατέστρεψε ένα από τα παλαιότερα στούντιο στον αραβικό κόσμο (εικόνες)