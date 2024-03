Αθλητικά

Serie A: Ο Μανδάς έφερε γούρι στη Λάτσιο

Οι «λατσιάλι» διέκοψαν το αρνητικό τους σερί, έχοντας κάτω από τα γκολπόστ τον Έλληνα πορτιέρο, στο ντεμπούτο του στους Ρωμαίους.

Νίκη... βάλσαμο μετά από τέσσερις σερί ήττες σε Serie A και Champions League πήρε η Λάτσιο, επικρατώντας με 3-2 της Φροζινόνε στο «Benito Stirpe» στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής, στο ντεμπούτο του Χρήστου Μανδά κάτω απ' τα γκολπόστ της ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».

Με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο τον Τζιοβάνι Μαρτουσιέλο, οι «λατσιάλι» τα... χρειάστηκαν στην αρχή του αγώνα, καθώς η Φροζινόνε που «καιγόταν» για βαθμούς πήρε το προβάδισμα με το γκολ του Λιρόλα. Η Λάτσιο «απάντησε» πριν το ημίχρονο με το γκολ του Τζακάνι στο 37' και «γύρισε» το ματς με τον Τάτι Καστελάνος.

Ο Αργεντινός επιθετικός πέρασε στο 56' στη θέση του Τσίρο Ιμόμπιλε και στο αμέσως επόμενο λεπτό (57') έβαλε μπροστά την ομάδα του μετά από ασίστ του Λουίς Αλμπερτο. Στο 62' ο Καστελάνος σημείωσε και δεύτερο γκολ δίνοντας «αέρα» νίκης στην ομάδα της Ρώμης, που έφτασε τελικά στο τρίποντο, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 70' με τον Τσεντίρα στο τελικό 2-3.

