Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι αλλαγές που φέρνει η εποχή του Υδροχόου (βίντεο)

Οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «I LOVE Σου-Κου».

Για «πολύ σημαντική εβδομάδα» έκανε λόγο η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, κατά την εισαγωγή της για τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «I LOVE Σου-Κου» του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε, «τώρα είναι ο νέος χρόνος, ο Ήλιος μπαίνει στον Κριό και μπαίνει ο καινούριος αιώνας».

Και συμπλήρωσε πως «είναι η εποχή του Υδροχόου και θα αλλάξουν όλα, στην επιστήμη, θα πάμε στο φεγγάρι. Θα εξαλειφθούν πολλές ασθένειες, γιατί θα έρθουν πολλά φάρμακα. Θα είναι ο αιώνας της προηγμένης τεχνολογίας».

Οι αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα





