Καθαρά Δευτέρα: Πως θα αμειφθούν όσοι εργάζονται

Η Καθαρά Δευτέρα δεν θεωρείται επίσημη αργία από τον νόμο για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει φέτος στις 18 Μαρτίου και μάλιστα κάποιοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν προσαυξημένο μισθό παρόλο που η ημέρα αυτή δεν θεωρείται επίσημη αργία από τον νόμο για αυτούς.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να το πάρουν σύμφωνα με το (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1957) ενώ οι μισθωτοί εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν την Καθαρά Δευτέρα δεν θα έχουν κάποια μείωση στο μισθό τους.

Ωστόσο προσαυξημένος κατά 1/25 αναμένεται να είναι ο μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης στην περίπτωση που η επιχείρηση τους λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε.

Σε αυτήν την περίπτωση οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα έχουν ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

