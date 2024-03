Κοινωνία

Μεταξουργείο: Φωτιά σε διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξέσπασε στο ρετιρέ διαμερίσματος στο Μεταξουργείο.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας σε μπαλκόνι διαμερίσματος στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν έγινε στον τελευταίο όροφο κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με 2 οχήματα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο.

