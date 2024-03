Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Οι θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη

Πού βρίσκονται οι δύο Έλληνες πρωταθλητές του τένις. Οι κορυφαίοι στις κατατάξεις ανδρών - γυναικών.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του ATP- που δημοσιεύτηκε σήμερα (18/3)- για 417η εβδομάδα, μπροστά από τον Κάρλος Αλκαράθ, νικητή του Indian Wells της Καλιφόρνια, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 11 του κόσμου, με 3.255 βαθμούς.

Συνολικά το κατόρθωμα του 36χρονου Σέρβου αντιπροσωπεύει μια κυριαρχία για οκτώ ολόκληρα χρόνια της παγκόσμιας ιεραρχίας του τένις, ένα κατόρθωμα που πέτυχε μόνο αυτός.

Οι μεγάλοι αντίπαλοί του, ο Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ και ο Ισπανός Ραφαέλ Ναδάλ, πέρασαν αντίστοιχα 310 και 209 εβδομάδες ως Νο.1 στο ATP.

Ο Τζόκοβιτς προηγείται επίσης του Αμερικανού Πιτ Σάμπρας (286), του Τσέχου Ιβάν Λεντλ (270) και του Αμερικανού Τζίμι Κόνορς (268).

Με την ανακοινωθείσα αποχώρηση του Τζόκοβιτς από το Masters 1000 στο Μαϊάμι, ο Αλκαράθ έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τον Σέρβο σε περίπτωση επιτυχίας στο τουρνουά της Φλόριντα. Εκεί αποκλείστηκε πέρυσι από τον Σίνερ στον ημιτελικό.

Η πρώτη «ενδεκάδα» έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.775 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.805

3. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.310

4. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.765

5. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.060

6. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.970

7. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.875

8. Κάσπερ Ρούντ (Νορβηγία) 3.560

9. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.370

10. Αλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.330

11. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.255

Οι θέσεις των άλλων Ελλήνων της κατάταξης :

355. Στέφανος Σακελλαριδης 96

733. Αλέξανδρος Σκορίλας 35

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία έφτασε στον τελικό του Indian Wells παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στο Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA.

Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά η Ιγκα Σβιάτεκ, νικήτρια του τουρνουά της Καλιφόνριας. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.715 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.195

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.150

4. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.848

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.035

6. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.118

7. Κινέν Ζενγκ (Κίνα) 4.050

8. Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 4.015

9. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 3.825

10. Γέλενα Οσταπένκο (Λετονία) 3.493

Οι θέσεις των άλλων Ελληνίδων της κατάταξης :

218. Βαλεντίνι Γραμματικοπούλου 345

260. Δέσποινα Παπαμιχαήλ 283

280. Σαπφώ Σακελλαρίδη 263

320. Μάρθα Ματούλα 214

425. Δήμητρα Παύλου 144

510. Μιχαέλα Λάκη 101

694. Ελένη Χριστοφή 53

1126. Μαγδαλινή Αντάλογλου 11

