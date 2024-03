Life

“The 2Night Show”: Η Στέλλα Γεωργιάδου, ο Γιώργος Λάνθιμος και το όνομα που... δεν μπήκε (βίντεο)

Η τραγουδίστρια μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την άγνωστη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο, το τραγούδι και την νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της.

Η Στέλλα Γεωργιάδου ήταν την Καθαρά δευτέρα καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show” και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία της στο τραγούδι, την αποχή της από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, αλλά και την μεγάλη της επιτυχία «Τώρα Μου Μιλάει» στην οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο.

«Αν μου ερχόταν μία πολύ καλή πρόταση, θα το σκεφτόμουν σοβαρά να επιστρέψω. Μου λείπει αυτή η λάμψη. Η τελευταία μου μεγάλη συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη Καρρά και την Άντζελα Δημητρίου», ανέφερε αρχικά η Στέλλα Γεωργιάδου.

«Το 2011 τα παράτησα όλα και έφυγα από την Ελλάδα. Αυτό ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν που έβλεπα ότι τα πράγματα με τη δουλειά δεν πήγαιναν πολύ καλά, είχα ένα προαίσθημα. Το συζητούσα με τον αδελφό μου και μου πρότεινε να πάω στην Κύπρο για να χτίσουμε αυτή τη φάρμα. Έρχονται σχολεία, γκρουπ από όλο τον κόσμο, γίνονται γάμοι. Έρχονται οι επισκέπτες και τους δείχνουμε την αγάπη για τα γαϊδουράκια. Όταν έχω τις μαύρες μου, κάνουμε τις καλύτερες αγκαλιές», σημείωσε η τραγουδίστρια.

«Ξέρεις πόσοι συνάδελφοι με έπαιρναν τηλέφωνο τον πρώτο καιρό και μου έλεγαν ότι ήταν μέσα στην ανασφάλεια; Ήξερα τι έκανα», πρόσθεσε ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη μεγάλη της επιτυχία.

«Συνεργάστηκα με τον Γιώργο Λάνθιμο στο “Τώρα Μου Μιλάει” αλλά δεν έβαζε το όνομά του τότε. Είχε γράψει: σκηνοθεσία νούμερο 3. Ήταν το τρίτο και τελευταίο βίντεο κλιπ νομίζω που έκανε. Είχαν γίνει όλα πολύ γρήγορα σε ένα green box, αναρωτιόμουν πώς θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Ακόμα και σήμερα όμως φαίνεται πολύ φρέσκο», πρόσθεσε Στέλλα Γεωργιάδου.

«Εγώ δεν φοβάμαι κανένα τέλος, είναι μία πρόκληση για μένα. Η ψυχοθεραπεία μου ήταν η πολλή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια σπούδασα ελληνική φιλολογία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρήκα την ευκαιρία να κάνω πολλά ταξίδια και αποφάσισα να επιστρέψω και δισκογραφικά» εξομολογήθηκε η Στέλλα Γεωργιάδου.

