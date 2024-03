Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης - Ενοποιούνται ΔΟΥ σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ποιες Εφορίες στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη ενοποιούνται. Τι είναι οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η μεγάλη οργανωτική αναδιάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η μετάβασή της στο νέο μοντέλο λειτουργίας της, που παρουσίασε στις αρχές του έτους ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "Βασικά στοιχεία του νέου μοντέλου αποτελούν:

Η σύσταση κεντρικοποιημένων υπηρεσιών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης, Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου, Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης), στις οποίες μεταφέρεται το σύνολο των λειτουργιών που σήμερα εκτελούν οι ΔΟΥ. Η μετεξέλιξη των σημερινών ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης σε υπηρεσίες νέου τύπου, χωρίς ειδική τοπική αρμοδιότητα, που θα λειτουργούν ως Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Στελεχωμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, σε χώρους με σύγχρονο και εργονομικό σχεδιασμό, που θα προσφέρουν λειτουργική επάρκεια και χωρική ευελιξία, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι νέες υπηρεσίες θα εστιάζουν στην υποδοχή, ενημέρωση και άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, τους οποίους θα καθοδηγούν στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και θα διευκολύνουν στην ορθή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευση μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι προς όφελος πολιτών κι επιχειρήσεων, προχωράμε γοργά στην οργανωτική μετεξέλιξη της ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα με την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών μας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αναβαθμίζουμε τις ΔΟΥ σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, που μειώνει τη γραφειοκρατία και παράλληλα προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους φορολογούμενους.»

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ενοποιούνται οι παρακάτω ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης με όμορη χωρική αρμοδιότητα, ως εξής:

ΔΟΥ ΙΒ΄Αθηνών με ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών στις 17/6/2024

ΔΟΥ Αιγάλεω με ΔΟΥ Περιστερίου την 1/7/2024

ΔΟΥ Ψυχικού με ΔΟΥ Χολαργού

ΔΟΥ Κορωπίου με ΔΟΥ Παλλήνης στις 8/7/2024

ΔΟΥ Δ’ Αθηνών με ΔΟΥ Α’ Αθηνών στις 15/7/2024

ΔΟΥ Ε’ Πειραιά με ΔΟΥ Α’ Πειραιά στις 22/7/2024

ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης με ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Δημάρχους των Δήμων Ζωγράφου, Αιγάλεω, Ψυχικού και Κρωπίας, για τη διερεύνηση της δυνατότητας να συσταθούν Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις των Δήμων αυτών.





Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερήσιες συναλλαγές ταμείου στις ΔΟΥ της Αττικής, μετά τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από τις 26 Μαρτίου 2024, θα παρέχονται υπηρεσίες ταμείου για την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α’ αποκλειστικά από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής Αγίων Αναργύρων Α΄ Αθηνών ΙΓ΄ Αθηνών ΙΖ΄ Αθηνών Γλυφάδας Ελευσίνας Α΄ Πειραιά Κηφισιάς Χολαργού Παλλήνης

Με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο, οι ΔΟΥ που μετεξελίσσονται σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι οι ακόλουθες:

Α) Στην Περιφέρεια Αττικής:

Ι. Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Η ΔΟΥ μετεξελίσσεται σε

Α΄ Αθηνών 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

ΙΖ΄ Αθηνών 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

ΙΓ΄ Αθηνών 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Αγίων Αναργύρων 4η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Αμαρουσίου 5η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Κηφισιάς 6η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Παλλήνης 7η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Χολαργού 8η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Ηλιούπολης 9η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Καλλιθέας 10η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Γλυφάδας 11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Νέας Ιωνίας 12η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Περιστερίου 14η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Ελευσίνας 15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Α΄ Πειραιά 16η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Νίκαιας 17η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

ΦΑΕ Αθηνών 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ

ΦΑΕ Πειραιά 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ

Διατηρείται η ειδική αρμοδιότητα της:

ΔΟΥ Πλοίων, η οποία θα μετονομαστεί σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής, η οποία θα μετονομαστεί σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης.

Β) Στον Νομό Θεσσαλονίκης

Ι. Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Η ΔΟΥ μετεξελίσσεται σε

Ε' Θεσσαλονίκης 18η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Ζ' Θεσσαλονίκης 19η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Καλαμαριάς 20η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Αμπελοκήπων 21η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Ιωνίας Θεσσαλονίκης 22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Λαγκαδά 23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ