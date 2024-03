Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ο Ερντογάν, η αποχώρηση και ο.... διάδοχος (βίντεο)

Στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση, σκληραίνει η “πολεμική” κατά του νυν και υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

"Μία ανάσα" από τις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, στο νέο επεισόδιο της σειράς οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», καταπιάνονται με την δήλωση του Ερντογάν για αποχώρηση από την πολιτική και κυρίως με το ποιος μπορεί να χριστεί διάδοχος του Τούρκου ηγέτη, που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή του επεισοδίου, «Η δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι οι τελευταίες του εκλογές προκάλεσε συζητήσεις. Θα φύγει στ’ αλήθεια ο Τούρκος Πρόεδρος το 2028 ή παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του ενόψει των κρίσιμων δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου. Δείτε επίσης ποια είναι τα δύο ονόματα που συζητούνται για τη διαδοχή του».

