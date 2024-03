Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΠΘ - “Πυρηνικό ριφιφί”: Εισαγγελική έρευνα μετά από δημοσίευμα

Με εντολή προς τον εισαγγγελέα ποινικής δίωξης, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής ζήτησε να διεξαχθεί ποινική έρευνα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε ο εισαγγελέας για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» περί «απόπειρας επίθεσης, με αλυσοπρίονο, από κουκουλοφόρους στον υπόγειο χώρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας για να καταλάβουν πάλι τη Βιολογική Σχολή του Ιδρύματος».

Με εντολή προς τον εισαγγγελέα ποινικής δίωξης, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής ζήτησε να διεξαχθεί ποινική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης της ΕΛΑΣ.

Τα διερευνώμενα αδικήματα, σύμφωνα με την ίδια παραγγελία, αφορούν τα εξής: διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, κοινώς επικίνδυνη βλάβη (κατά συναυτουργία) από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (κατά συναυτουργία).

Πάντως, το πρωί της Τρίτης ο Πρύτανης του ΑΠΘ διέψευσε οποιαδήποτε επαφή αγνώστων με τον χώρο όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας, κάνοντας λόγο για παραβίαση μιας πόρτας που όμως οδηγεί σε άλλον χώρο και όχι σε εκείνον όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε ανακοίνωσή του αναφέρουν «Στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ λειτουργεί μικρής κλίμακας πυρηνική διάταξη, η οποία χρησιμοποιείται καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν τίθεται θέμα διαρροής ραδιενεργού υλικού, ούτε ανάφλεξης, διότι δεν μπορεί να φτάσει ποτέ λόγω φύσης σε κατάσταση κρισιμότητας.

Υπόκειται σε όλους τους απαραίτητους ρυθμιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, με ετήσιους επιτόπιους ελέγχους για την πληρότητα των προδιαγραφών λειτουργίας και χρήσης.

Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και φυλάσσεται σε χώρο ο οποίος έχει θωρακισμένη πόρτα και υπάρχει συναγερμός. Ουδέποτε παραβιάστηκε ή επιχειρήθηκε να παραβιαστεί ο χώρος όπου φυλάσσεται η διάταξη αυτή».

Από την πλευρά του ωστόσο, εκπρόσωπος των αστυνομικών επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς το δημοσιεύμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

