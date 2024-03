Υγεία - Περιβάλλον

Αμφιλοχία: 9χρονη έκοψε το αυτί της σε κλειστή παιδική χαρά (εικόνες)

Ένα παιδί από τα πολλά που έπαιζαν σε σφραγισμένη παιδική χαρά τραυματίστηκε σοβαρά από ελαττωματικό παιχνίδι.

Σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε το Σάββατο 16 Μαρτίου το απόγευμα σε κλειστή παιδική χαρά στην Αμφιλοχία, όταν ένα 9χρονο κορίτσι μπήκε στον χώρο που έπαιζαν κι άλλα παιδιά, παρά το γεγονός ότι ήταν κλειδωμένος από τον Δήμο Αμφιλοχίας λόγω ακαταλληλότητας.

Το παιδί τραυματίστηκε από ελαττωματικό μηχάνημα, κόβοντας το δεξί του αυτί, και άμεσα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, οι γιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων, όπου εφημέρευε και χρειάστηκαν 20 ράμματα για την επανασύνδεση του αυτιού του κοριτσιού.

Πηγή: e-maistros.gr

