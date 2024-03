Πολιτική

Τέμπη - Βουλή: Στην Ολομέλεια το πόρισμα της ΝΔ

Εν μέσω πολιτικής κόντρας και της παρουσίας συγγενών των θυμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γίνει η συζήτηση του πορίσματος στην Ολομέλεια της Βουλής.

-

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το πόρισμα που συνέταξε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών.

Στο πόρισμα, που είχε εγκριθεί από την πλειοψηφία της επιτροπής, τονίστηκε ότι, εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, δεν θα είχε συμβεί.

Στο ίδιο πόρισμα έχουν κατατεθεί οι γνώμες της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να τονίζει ότι πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να κάνει λόγο για απόπειρα κυβερνητικής συγκάλυψης των ευθυνών για τα Τέμπη, το ΚΚΕ να σημειώνει πολιτικές και ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους υπουργούς από το 2010 και μετά, την Ελληνική Λύση να ζητά την παραπομπή των υπουργών Μεταφορών από το 2012 και μετά, τη Νέα Αριστερά να προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την ΚΟ Σπαρτιάτες να καταγράφει ως αυτονόητη την καταρχήν αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών, και την ΚΟ Νίκη να αποδίδει ευθύνες στον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς 2009-2023. Η Πλεύση Ελευθερίας, που δεν κατέθεσε πρόταση πορίσματος, ανέφερε διά της προέδρου της Ζ. Κωνσταντοπούλου ότι υπήρξε συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, με εντολή της κυβέρνησης.

Η σημερινή συνεδρίαση θα αρχίσει με τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, ενώ αναμένεται να λάβουν το λόγο οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως έχει γίνει γνωστό, κατά πάγια τακτική σε ανάλογες περιπτώσεις, ο Πρωθυπουργός δεν θα λάβει μέρος στην συζήτηση.

Πολιτική κόντρα

«Δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. «Έχουμε πει ότι υπάρχει σεβασμός στον πόνο, στην οργή, στην αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Η αντιπολίτευση το κάνει γιατί στις πλάτες των ανθρώπων χτίζει πολιτικό αφήγημα» τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ανέφερε ότι «είναι αναμενόμενο ο κ. Μητσοτάκης να αποφύγει να εμφανιστεί αύριο στη Βουλή και να επιλέξει να φυγομαχήσει. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε η μόνη του έγνοια ήταν η συγκάλυψη του εγκλήματος και των ευθυνών των μελών της κυβέρνησης του. (…) Τον καλούμε να μην οχυρωθεί πίσω από το νόμο περί ευθύνης Υπουργών και να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Επιτρέποντας έτσι στον φυσικό δικαστή να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των υπουργών του κι άλλων πολιτικών προσώπων».

«Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να θάψει την όποια διερεύνηση για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό προσπάθησε στην εξεταστική επιτροπή. Το ότι μιλάμε για πόρισμα οφείλεται στο ΚΚΕ» υπογράμμισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. (…) Ο Κ. Μητσοτάκης οφείλει να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί».

Ο Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε και τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με αφορμή την τοποθέτησή του στο ευρωκοινοβούλιο, μετά από την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του Συλλόγου συγγενών θυμάτων.

