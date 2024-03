Κοινωνία

Πορνεία ανηλίκων: Τα ερωτικά ραντεβού και η πληρωμή με… τατουάζ και ναρκωτικά (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών που βρέθηκαν μπλεγμένα από το κύκλωμα με “εγκέφαλο” μια νεαρή γυναίκα. Πως κλείνονταν τα ραντεβού με τους “πελάτες” σε ξενοδοχεία.

«Δεν κατάφερε να κάνει την κόρη μου βίζιτα. Η μικρή μου ευτυχώς αντιστάθηκε. Της είπε: ΟΧΙ! Της είπε δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Όμως της έκανε πρόταση και της είπε να της δίνει 50 ευρώ από κάθε πελάτη που θα πηγαίνει. Όμως η κόρη μου αντιστάθηκε. Δεν κατάφερε να την κάνει βίζιτα. Εγώ ήθελα να βοηθήσω μια άλλη μαμά, μετά βρέθηκαν άλλες 6 μητέρες, άλλες 6 οικογένειες. Πέρα από βίζιτες, έβαζε τα κορίτσια να κλέβουν. Η δικιά μου είναι άχρηστη για να κλέβει. Όμως μαζί με τους άλλους - γιατί μέσα είναι και Ρομά- της κατέστρεψαν το ποινικό μητρώο. Συνέχεια την μικρή μου την έπιανε η Αστυνομία. Αφού δεν το έχει το κορίτσι μου, δεν ξέρει να κλέβει. Ήξερα ότι την έχουν μπλέξει και την κατηγορούν χωρίς λόγο αυτοί για να βγουν λάδι. Είχα ζητήσει να ανοίξει ο φάκελος της 25χρονης από πριν. Έκαναν παρέα με την Λορέλα (σημ: «εγκέφαλο» άλλου κυκλώματος μαστροπείας ανηλίκων)», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η μητέρα μιας εκ των ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης έφηβων κοριτσιών, με επικεφαλής μια νεαρή γυναίκα.

Συνέχισε λέγοντας «Εδώ είναι χώρα σας, εγώ είμαι φιλοξενούμενη εδώ. Παλέψτε Έλληνες για το μέλλον των παιδιών σας! Σώστε τα από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και άλλοι στο κύκλωμα που δεν έχουν ακόμη λογικά εντοπιστεί. Όσες μητέρες τα κοριτσάκια τους έχουν πέσει θύματα να βγουν να μιλήσουν».

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το κύκλωμα που εξέδιδε τις τουλάχιστον 7 ανήλικες στην Αθήνα.

Όπως προκύπτει, κάποιοι από τους άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά τα ανήλικα κορίτσια, σε κάποιες περιπτώσεις «πλήρωναν» μετά τα ερωτικά ραντεβού με κοκαΐνη ή ακόμη και κάνοντας τους δωρεάν ένα… τατουάζ μετά από κάθε ερωτική πράξη, όπως είπε στην ίδια εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όλα αυτά, γινόταν σύμφωνα με την δικογραφία σε επαφή με την νεαρή μαστροπό, η οποία λάμβανε και τα μισά χρήματα που έπαιρνε κάθε ανήλικη για κάθε ερωτική συνεύρεση, στα ραντεβού για τις οποίες πολλές φορές τις συνόδευε η ίδια.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα παίζει και μια 26χρονη, επίσης κατηγορούμενη και φίλη της 25χρονης. Η ίδια, που επίσης εκδιδόταν, τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2023, έβρισκε επίσης «πελάτες» σε τρεις ανήλικες, παίρνοντας μέρος των χρημάτων που έβγαζαν, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί το ποσό.

Πως αποκαλύφθηκε το κύκλωμα

Όλα ξεκίνησαν όταν μία ενήλικη κοπέλα παρατήρησε ότι η 16χρονη αδελφή της συχνά τις νύχτες έφευγε από το σπίτι και γυρνούσε μετά την ανατολή του ηλίου. Αποφάσισε να δει το κινητό τηλέφωνό της και εκεί εντόπισε μηνύματα, που της έδειχναν ότι η αδερφή της εκδίδεται.

Έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, δίνοντας μάλιστα αρκετές πληροφορίες για τις παρέες της 16χρονης.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων κατά την έρευνά τους είδαν ότι το περασμένο καλοκαίρι σε μπαρ μία 25χρονη γνώρισε τέσσερα 15χρονα κορίτσι, ένα 16χρονο και δύο 17χρονα και συμφώνησαν να τα διευκολύνει προκειμένου να εκδίδονται.

Η 25χρονη, μάλιστα, ήταν εκείνη που συνόδευε τις ανήλικες σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής για τα ραντεβού και έπαιρνε τμήμα από την αμοιβή τους, η οποία κυμαινόταν από 200 έως 400 ευρώ και η 25χρονη έπαιρνε 50 ή 100 ευρώ.

Συνεργοί της δύο άνδρες, ένας 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε κοπέλες με το επαγγελματικό όχημα, και ένας 25χρονος που έκανε το ίδιο πράγμα με το ΙΧ του.

Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και μαζί με αυτούς τους τρεις ακόμα μία γυναίκα, 21 ετών, η οποία διευκόλυνε ένα 16χρονο κορίτσι να εκδίδεται.