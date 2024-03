Κοινωνία

Κύκλωμα πορνείας ανηλίκων: Συνελήφθησαν δύο ακόμα άνδρες

Συνολικά έξι άτομα έχουν συλληφθεί για το κύκλωμα που εξέδιδε τις ανήλικες.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαρτίου, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο ακόμη άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποιος είχε συνευρεθεί με ανήλικη και έναν που είχε μεταφερει εκτός Αθηνών δυο ανήλικες για ραντεβού.

Το χρονικό της εξάρθρωσης του κυκλώματος

Όλα ξεκίνησαν όταν μία ενήλικη κοπέλα παρατήρησε ότι η 16χρονη αδελφή της συχνά τις νύχτες έφευγε από το σπίτι και γυρνούσε μετά την ανατολή του ηλίου. Αποφάσισε να δει το κινητό τηλέφωνό της και εκεί εντόπισε μηνύματα, που της έδειχναν ότι η αδερφή της εκδίδεται.

Έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, δίνοντας μάλιστα αρκετές πληροφορίες για τις παρέες της 16χρονης.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων κατά την έρευνά τους είδαν ότι το περασμένο καλοκαίρι σε μπαρ μία 25χρονη γνώρισε τέσσερα 15χρονα κορίτσι, ένα 16χρονο και δύο 17χρονα και συμφώνησαν να τα διευκολύνει προκειμένου να εκδίδονται.

Η 25χρονη, μάλιστα, ήταν εκείνη που συνόδευε τις ανήλικες σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής για τα ραντεβού και έπαιρνε τμήμα από την αμοιβή τους, η οποία κυμαινόταν από 200 έως 400 ευρώ και η 25χρονη έπαιρνε 50 ή 100 ευρώ.

Συνεργοί της δύο άνδρες, ένας 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε κοπέλες με το επαγγελματικό όχημα, και ένας 25χρονος που έκανε το ίδιο πράγμα με το ΙΧ του.

Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και μαζί με αυτούς τους τρεις ακόμα μία γυναίκα, 21 ετών, η οποία διευκόλυνε ένα 16χρονο κορίτσι να εκδίδεται.

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να απολογηθούν.

