Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Ερντογάν: Η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου πρέπει να γίνεται σεβαστή

Τι σχολίασε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 για για τις εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου σχετικά με την Κύπρο.

Απέφυγε και πάλι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καταδικάσει τις εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο υπογραμμίζοντας την στήριξη του στην νέα προσπάθεια του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού και στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του σταθμού στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, σε ερώτηση του ΑΝΤ1 να σχολιάσει τις τις δηλώσεις Ερντογάν («Αν είχαμε πιέσει προς τα νότια, να μην υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας») και αν αυτές υπονομεύουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε:



“Η θέση μας στο Κυπριακό υπήρξε συνεπής και μακροχρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια συνολική διευθέτηση υπό την ηγεσία της Κύπρου, με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, για την επανένωση του νησιού ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα προς όφελος όλων των Κυπρίων. Πιστεύουμε ότι η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται”.

