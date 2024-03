Αθλητικά

ΕΠΟ - Euro 2024: “Χρυσώνει” τους παίκτες της Εθνικής, αν περάσουν…

To πριμ που θα δώσει η ΕΠΟ, αν η Εθνική περάσει στην τελική φάση του Euro 2024.

«Χρυσώνει» τους διεθνείς ποδοσφαιριστές η ΕΠΟ στην περίπτωση που η Εθνική Ανδρών εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γερμανίας, το καλοκαίρι του 2024.

Μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ στο Euro 2024 με αντίπαλο το Καζακστάν (21/03, 21:45) στην OPAP Arena, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε την καταβολή ενός πολύ υψηλού πριμ σε περίπτωση επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να διαθέσει στους διεθνείς το 50% του μπόνους συμμετοχής που θα εισπράξει από την UEFA σε περίπτωση πρόκρισης της Ελλάδας στην τελική φάση.

Πάνω-κάτω, πρακτικά αυτό «μεταφράζεται» σε ένα ποσό πέριξ των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία θα μοιράσει στις συμμετέχουσες ομάδες από 9 εκατομμύρια ευρώ.

