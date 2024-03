Life

“The 2Night Show”: Η Καλομοίρα για την Eurovision, τον έρωτα και τα παιδιά της (βίντεο)

Στο “The 2Night Show” της Δευτέρας ήταν καλεσμένη η Καλομοίρα, που μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε την Τετάρτη (20/3) στο "The 2Night Show" η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια έδωσε μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Γιώργο, τα παιδιά της, την επιθυμία της να κάνει διεθνή καριέρα στο παρελθόν, αλλά και τη Eurovision.

"Ο Γιώργος λέει την αλήθεια, αλλά κάποιες φορές δε θέλω να ακούσω την αλήθεια. Με τον Γιώργο τα φτιάξαμε στο Πιο Πολύ Την Κυριακή. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο άντρας της ζωής μου και σκεφτόμουν τι θα γίνει σε περίπτωση που χωρίσουμε. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα πάλι τα ίδια πράγματα χάρη στον άντρα μου. Δεν συγκρίνεται η αληθινή αγάπη με καμία δουλειά, αξίζει πιο πολύ από τα φώτα", είπε αρχικά η Καλομοίρα.

Σε σχέση με την επιθυμία που είχε στο παρελθόν για διεθνή καριέρα, η Καλομοίρα αποκάλυψε: "Πριν κάνω παιδιά, ήθελα να κάνω πράγματα στην Αμερική, να κάνω παγκόσμια καριέρα και τα λοιπά. Όταν όμως έκανα τα παιδιά, άλλαξαν οι προτεραιότητές μου. Σκεφτόμουν ότι αυτό θα μου πάρει χρόνο από τα παιδιά και ήμουν πολύ ευγνώμων που μπορούσα να κάνω αυτό που αγαπάω έστω και στην Ελλάδα. Έτσι, δεν ψάχνω άλλο πια".

Όσον αφορά τη Eurovision, η Καλομοίρα ανέφερε: "Ήθελα να ξαναπάω στη Eurovision. Περίμενα ότι η ΕΡΤ θα μου πρότεινε να ξαναπάω στη Eurovision, γιατί και εγώ και η Έλενα και ο Σάκης πήραμε την 3η θέση και σε αυτούς ξαναέγινε πρόταση και ξαναπήγαν. Η Μαρίνα Σάττι έχει πολύ καλό τραγούδι και πιστεύω ότι θα τα πάει τέλεια".

