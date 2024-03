Κοινωνία

Συντριβή F-16 στην Ψαθούρα: Ποιος είναι ο πιλότος και πώς σώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης του πιλότου. Η κατάσταση της υγείας του.

-

Όλα τα δεδομένα, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι υπήρξε τεχνική βλάβη η οποία οδήγησε σε μία αλληλουχία γεγονότων, που κατέστησαν αδύνατη την διατήρηση του αξιόπλοου του μαχητικού F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνετρίβη χθες, Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 13.29.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, δύο λεπτά πριν ο πιλότος κάνει χρήση του συστήματος εκτίναξης καθίσματος του μαχητικού είχε αναφέρει δια ασυρμάτου την δυσλειτουργία που είχε εντοπίσει στον κινητήρα. Το ραντάρ του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας έλαβε γνώση του συμβάντος κι ο 29χρονος ακολούθησε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να μπορέσει έστω την ύστατη στιγμή να σώσει το μαχητικό. Μέχρι που έφτασε η «ώρα μηδέν» και προχώρησε σε εγκατάλειψη.

Έμπειροι πιλότοι ανέφεραν ότι, η Επιτροπή Διερεύνησης θα συγκεντρώσει όλο το υλικό από τις κασέτες με τις επικοινωνίες που είχε ο πιλότος. Όμως έχουν και κάτι πολύ σημαντικό, την μαρτυρία του ίδιου του πιλότου, η οποία μπορεί να προσφέρει το 80% των πληροφοριών για το τι έγινε.

Ανέλκυση της ατράκτου του μαχητικού θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Κι αυτό για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι γιατί ο συνδυασμός ταχύτητας και ύψους από το οποίο έπεσε το αεροσκάφος στη θάλασσα είναι σαν να χτύπησε σε τσιμεντένιο τοίχο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ατόφιο τμήμα της ατράκτου που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν υπάρχει «μαύρο κουτί» στα μαχητικά.

Ο δεύτερος είναι το βάθος στην συγκεκριμένη περιοχή, που είναι πολύ μεγάλο και είναι σχεδόν αδύνατη η ανέλκυση της ατράκτου ή ότι έχει απομείνει από αυτή. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθούν τμήματα του μαχητικού που θα έχει ξεβράσει η θάλασσα σε ακτές, ανάλογα με τα ρεύματα του Αιγαίου.

Η υγεία του πιλότου

Σε ό,τι αφορά την υγεία του 29χρονου, σήμερα εκτός απροόπτου θα πάρει εξιτήριο από το 251 ΓΝΑ, όπου νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Χθες κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη βόρεια της Αλόννησου η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης του χειριστή του F-16, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης επικοινώνησε προσωπικά με την σύζυγο αλλά και τον πατέρα του 29χρονου υποσμηναγού.

Μάλιστα, ο Αρχηγός μερίμνησε προσωπικά ώστε να μεταφερθούν από την Λάρισα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου τελικά διεκομίσθη ο πιλότος του μαχητικού, με ελικόπτερο Super Puma και ασθενοφόρο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χθες απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, όπως και η αξονική, με όλα τα δεδομένα να έχουν θετικό πρόσημο για την κατάσταση της υγείας του, με τους γιατρούς να αποφασίζουν να παραμείνει για προληπτικούς λόγους τη νύχτα στο νοσοκομείο.

Έδειχνε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να περιμένει 1,5 ώρα στη θάλασσα, πάνω στο ατομικό του βαρκάκι, μέχρι να τον διασώσει το Super Puma. Δεν ήταν εύκολη επιχείρηση. Κι αυτό γιατί ναι μεν ενεργοποιήθηκε αμέσως το PLB, το σύστημα εντοπισμού, όμως δεν είναι και τόσο αξιόπιστο GPS Locator, όπως μας εξηγούσαν έμπειροι αεροπόροι, με κυματισμό πάνω από 1,5 μέτρο, και χωρίς να υπάρχει το ακριβές στίγμα, δεν ήταν και οι ιδανικότερες συνθήκες.

Ο 29χρονος υποσμηναγός αμέσως μόλις έπεσε στο νερό ενεργοποίησε την ειδική ατομική βάρκα διάσωσης με την οποία ήταν εφοδιασμένος, όπως είχε εκπαιδευτεί στα ειδικά σχολεία Safer – Θαλάσσιας Επιβίωσης.

Το χρονικό

Συνολικά 4 μαχητικά F-16 Block 52+ της 337 Μοίρα «Φάντασμα» απογειώθηκαν χθες στις 12.30 από την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Λάρισα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πτήσης στο βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr στις 13.27 ο 29χρονος υποσμηναγός – χειριστής του μονοθέσιου μαχητικού ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον κινητήρα.

Ακολούθησε το πρωτόκολλο κι όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αποκαταστήσει την βλάβη, έκανε χρήση του συστήματος αυτόματης εκτόξευσης καθίσματος με αποτέλεσμα το μαχητικό να καταπέσει σε θαλάσσια περιοχή, 20 ναυτικά μίλια βόρεια της νήσου Ψαθούρας, βορειοανατολικά της Αλοννήσου και νότια της Χαλκιδικής.

Οι υπόλοιποι πιλότοι έδωσαν απευθείας αναφορά για την συντριβή του μαχητικού ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα αλεξίπτωτο που είδαν να πέφτει στη θάλασσα.

Πηγή: enikos.gr

Εικόνες: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Canadair: Συμφωνία Ελλάδας - Καναδά για νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρός 30χρονος οδηγός

Γάζα: Σχέδιο κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ