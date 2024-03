Πολιτική

Πτώση F-16 στην Ψαθούρα: Ο πιλότος εγκατέλειψε το μαχητικό αεροσκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο χειριστής του αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας, που πετούσε σε σχηματισμό με άλλα αεροσκάφη.

-

Συναγερμός σήμανε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λόγω της πτώσης μαχητικού αεροσκάφους F-16 στη νήσο Ψαθούρα, νότια της Χαλκιδικής, στο σύμπλεγμα των Σποράδων, κοντά στην Αλόννησο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν πληροφορίες ότι ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτίναξης και να εκγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν αυτό συντριβεί, στις 13:33 της Τετάρτης, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα αλεξίπτωτο κοντά στο σημείο της πτώσης.

Άμεσα απογειώθηκαν ελικόπτερο και κινητοποιήθηκαν σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού και ιδιωτών, για να εντοπιστέι ο χειριστής του αεροπλάνου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγα λεπτά μετά την πτώση του F-16 ότι ο πιλότος εντοπίστηκε και είναι σώος και πρόκειται να μεταφερθεί στην Αθήνα για εξετάσεις

Το αεροσκάφος της 337 Μοίρας της 110 Πτέρυγας Μάχης, είχε απογειωθεί από την Λάρισα και εκτελούσε πτήση σε σχηματισμό μαζί με άλλα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη.





Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αναφέρει:

«Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:29 μονοθέσιο αεροσκάφος F-16 Block 52+ της 337 Μοίρας, της 110 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας – διάσωσης για τον χειριστή. Στην περιοχή σπεύδει 1 ελικόπτερο Super Puma από την 130 Σμηναρχία Μάχης, 1 ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού, 1 CL-415 από την 113ΠΜ και κατευθύνεται στην περιοχή η Φρεγάτα «Αιγαίο», ενώ είναι σε μεγίστη ετοιμότητα 1 C-130».

Σε δήλωση του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη επισημαίνεται πως «είναι ευχής έργο ότι ο πιλότος του αεροσκάφους έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σώος. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του F-16. Είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας να δοθούν το συντομότερο δυνατό σαφείς απαντήσεις για το συμβάν καθώς αυτό θα έχει όφελος τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις συνολικά όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό που τις υπηρετεί και τις τιμά».

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Τέμπη: κόντρα για τις “βδέλλες”, την “συγκάλυψη” και το πόρισμα της ΝΔ

Ελληνική Οικονομία: Χρονιά αβεβαιοτήτων το 2024, αλλά με… θετικά μηνύματα

ΗΠΑ: Μωρό πέθανε από ασιτία - Η μητέρα το άφησε στο σπίτι και πήγε…. διακοπές! (βίντεο)