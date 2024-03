Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: Μητέρα πήρε “δώρο ζωής”

Τέλος στην ταλαιπωρία μίας μητέρας, μπήκε χάρη σε έναν άνδρα από άλλη πόλη.

Σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού υποβλήθηκε 43χρονη νεφροπαθής από τον Βόλο.

Η γυναίκα έδινε “μάχη” με τη νεφρική ανεπάρκεια και τα τελευταία 14 χρόνια έκανε συστηματικά αιμοκάθαρση. Πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων ότι θα πρέπει να μεταβεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων συμβατότητας, με δότη νεφρού έναν 60χρονο κλινικά νεκρό μετά από τροχαίο.

Όλα εξελίχθηκαν θετικά και η 43χρονη μητέρα υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση.

Μετά από σύντομη παρακολούθηση της μετεγχειρητικής της πορείας, αναμένεται να επιστρέψει στα παιδιά της στον Βόλο, ξεκινώντας μια νέα ζωή.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη μεταμόσχευση σε νεφροπαθή από τη Μαγνησία για το 2024.

Είχε προηγηθεί μεταμόσχευση από ζώντα δότη, με μόσχευμα που είχε λάβει γυναίκα από τον σύζυγό της, για να ακολουθήσει τώρα η 43χρονη με μόσχευμα από πτωματικό δότη.

