Μηνιγγίτιδα: Διασωληνωμένη είναι η 42χρονη στην Πάτρα

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που βρέθηκε θετική στη μηνιγγίτιδα.

Ενώ η 42χρονη γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη στην ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρίου, στις υγειονομικές Αρχές έχει χτυπήσει «καμπανάκι» συναγερμού για το νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας στη Δυτική Ελλάδα.

Πρόκειται για το τέταρτο κρούσμα στην Πελοπόννησο, αφού το προηγούμενο δίμηνο εντοπίστηκαν 3 φοιτητές ( δύο άνδρες και μια γυναίκα) που νόσησαν από την ασθένεια και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν στην ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου.

Τώρα το κρούσμα στην περιοχή Χάβαρι του Δήμου Ήλιδας έχει κινητοποιήσει τις Αρχές.

Η 42χρονη, που κατάγεται από την Ινδία και ζει στην κοινότητα της Ήλιδας εδώ και πολλά χρόνια, ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και έσπευσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε εξετάσεις που δεν έδειξαν σε πρώτη φάση τι είχε.

Χθες το πρωί της δόθηκε εξιτήριο, ωστόσο, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα με επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, μιας και είχε υψηλό πυρετό και εμετούς.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου και από εκεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίσθηκε στην Πάτρα.

Η γυναίκα εργάζεται σε συσκευαστήριο της περιοχής και αμέσως όταν έγινε γνωστό πως υπήρξε κρούσμα του ιού Αστυνομία και υγεινομικό προσωπικό έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να ειδοποιηθούν και οι 27 εργαζόμενοι στην επιχείρηση, αλλά και οι οικογένειές τους και να σπεύσουν στην Αμαλιάδα για να προμηθευτούν αντιβίωση που θα τους παρέχει χημειοπροφύλαξη.

Σημειώνεται πως η οικογένεια της 42χρονης που ζει χρόνια στο Χάβαρι, με τα ανήλικα παιδιά της να πηγαίνουν μάλιστα στο δημοτικό της περιοχής, όπου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που εργάζεται η γυναίκα, έσπευσε να πάρει τα παιδιά της 42χρονης από το σχολείο και να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις τους για να καλυφθούν υγειονομικά, μιας και οι γονείς τους βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Καρβέλης: Δεν σχετίζονται τα περιστατικά

Οπως δήλωσε στο tempo24 ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης δεν σχετίζεται το κρούμστα μηνιγγίτιδας από την Ηλεία με τα υπόλοιπα των φοιτητών στην Πάτρα.

Η 42χρονη, όπως σημείωσε, έχει λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και παραμένει διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση.

