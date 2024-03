Τεχνολογία - Επιστήμη

Παραπληγικός παίζει σκάκι χρησιμοποιώντας μόνο την σκέψη του (βίντεο)

Απίστευτο κι όμως αληθινό το επίτευγμα της τεχνολογίας που σε συνδυασμό με την επιστήμη κάνει θαύματα.

Ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει ένα άτομο με παραπληγία να παίζει σκάκι στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μόνο την σκέψη του, έδωσε στην δημοσιότητα ο Ίλον Μασκ.

Ο 29χρονος Νόολαντ Αρμπό, είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει εμφυτέψει στον εγκέφαλο του το τσιπ που κατασκεύασε η εταιρεία του Αμερικανού μεγιστάνα.

Στο πλευρό του βρίσκεται και ένας μηχανικός, ο οποίος επιβλέπει την διαδικασία.

«Αν όλοι μπορείτε να δείτε τον κέρσορα να κινείται γύρω από την οθόνη, αυτός είμαι εγώ. Εντυπωσιακό, ε;», λέει ο 29χρονος περιγράφοντας την εικόνα και τονίζοντας πως «όλα γίνονται με την δύναμη του εγκεφάλου.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy — Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιτυχής χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αναμένεται να σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

