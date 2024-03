Πολιτική

Μητσοτάκης: Ευρωομόλογα αποκλειστικά για την αμυντική θωράκιση της ΕΕ

Τι τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στον χώρο της Συνόδου

Την ανάγκη να εξετάσει η Ε.Ε. την έκδοση ευρωομολόγων που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Είναι σαφές πως αν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση» δήλωσε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε, «έχει έρθει η ώρα να μπορέσουμε να περιβάλουμε με ουσιαστικό περιεχόμενο τις φιλόδοξες διακηρύξεις μας σχετικά με την ανάγκη της Ε.Ε. να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε κατά την άφιξή του στον χώρο της Συνόδου πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου «διεξάγεται σε μια περίοδο γενικευμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας» και πως τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία και τη Γάζα θα μονοπωλήσουν τη συζήτηση.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία επανέλαβε πως «η ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένει ενωμένη στην υποστήριξη που παρέχει στη χώρα προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή». «Τα ζητήματα αυτά έχουν επαναφέρει στο τραπέζι τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη την στρατηγική της αυτονομία. Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς» τόνισε, θυμίζοντας πως «η Ελλάδα είναι ήδη μία χώρα που εδώ και δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών του ΑΕΠ, πράγμα που δεν συμβαίνει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Ελπίζω το σημερινό Συμβούλιο να είναι μία ευκαιρία να αρχίσει μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά» συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γάζα ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα «να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που θα αναγνωρίζουν πως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα ζητά επίμονα μία κατάπαυση του πυρός που θα πρέπει να συνοδεύεται με την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς». «Θέλω να πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα αποθαρρύνουν το Ισραήλ από το να επιτεθεί στη Ράφα, κάτι που θα προκαλέσει μία ακόμη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου διεξάγεται σε μια περίοδο γενικευμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, γι’ αυτό και είναι αρκετά προφανές ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ουκρανία αλλά και τη Γάζα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της συζήτησης. Σχετικά με τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την Ουκρανία, θέλω να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένει ενωμένη στην υποστήριξη την οποία παρέχει στην Ουκρανία προκειμένου να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στην απροκάλυπτη ρωσική εισβολή. Τα ζητήματα, όμως, αυτά έχουν επαναφέρει στο τραπέζι της συζήτησης με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τον τρόπο με τον οποίον η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη τη στρατηγική της αυτονομία. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς.

Η Ελλάδα είναι ήδη μία χώρα, η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά, θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση. Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό τις πολύ φιλόδοξες συζητήσεις που κάνουμε σχετικά με την ανάγκη της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορέσει να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και ελπίζω το σημερινό Συμβούλιο να είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά.

Σχετικά με τη Γάζα, θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία θα αναγνωρίζουν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η Ελλάδα ζητά επίμονα μια κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται σήμερα από τη Χαμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία θα αποθαρρύνουν και το Ισραήλ από το να επιτεθεί στην Ράφα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας μια ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή. Και βέβαια, η Ελλάδα παραμένει σταθερά ταγμένη στη λογική της επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από το πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών. Πιστεύω ότι και το ζήτημα αυτό θα μπορέσει να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί θα συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τους αγρότες μας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι εκείνη η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια, η οποία έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα φρένο στα ενδεχομένως υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια κάποιων για μια πράσινη μετάβαση, η οποία τελικά βραχυπρόθεσμα θα ζημιώσει τους αγρότες μας. Χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση θα γίνει και γιατί ελπίζω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα αποτυπωθεί η ανάγκη να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας βραχυπρόθεσμα και να τους βοηθήσουμε να κάνουν πράξη αυτή την φιλόδοξη πράσινη μετάβαση, με έναν ρυθμό όμως ο οποίος τελικά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα εισοδήματά τους και τελικά την ίδια την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Δημοσιογράφος: Για την Τουρκία θα υπάρξει συζήτηση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για την Τουρκία εκτιμώ ότι θα υπάρξει συζήτηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εμείς κάτι τέτοιο θα το βλέπαμε θετικά».

