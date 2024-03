Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής - Ευρωομόλογα: Ποιες χώρες είναι υπέρ και ποιες όχι

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Συνόδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ανέφερε την πρόταση για έκδοση ευρωομολόγων για την αμυντική θωράκιση της ΕΕ

Την πρόταση για την έκδοση ευρωομολόγων για την αμυντική θωράκιση της ΕΕ, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος σήμερα στη Συνόδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, την οποία φαίνεται να συμμερίζεται ο Νότος, αλλά όχι ο Βορράς.

Για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, που χρειάζεται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, εξετάζονται διάφορες «καινοτόμες ιδέες», όπως για παράδειγμα η δυνατότητα των ευρωομολόγων για άμυνα - μία συζήτηση που ξεκινά σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής και θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, την ιδέα αυτή υποστηρίζουν η Γαλλία και η Ιταλία και γενικότερα οι χώρες του Νότου, αλλά δεν στηρίζουν οι λεγόμενες «τσιγκούνες» χώρες του Βορρά, δηλαδή η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία. Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να εξεταστούν «όλες οι επιλογές» ενόψει της έκθεσης της Επιτροπής που αναμένεται τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της χρήσης των υπερκερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας τάχθηκε υπέρ, λέγοντας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «πολλά υποσχόμενη». Σημείωσε ότι η Επιτροπή βρήκε μια «ισχυρή νομική οδό» και θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα υπάρξει σήμερα συμφωνία επ'αυτού, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα γίνει σύντομα.

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ολλανδός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη παύσης των εχθροπραξιών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να ανοίξουν όλοι οι δυνατοί διάδρομοι για την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τόνισε ότι οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της μαζικής εισροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και στην αποθάρρυνση του Ισραήλ να κάνει χερσαία επίθεση στη Ράφα, κάτι το οποίο θα ήταν «ανθρωπιστικός όλεθρος».

Yπέρ των ευρωομολόγων για την χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας τάχτηκε η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας στις δηλώσεις που έκανε προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Εάν δεν προχωράει αυτή η πρόταση, θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο «που θα λύσει το πρόβλημα» της χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσε. «Τη χρειαζόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε», υπογράμμισε η Κάγια Κάλλας.

Σε σχέση με την Μέση Ανατολή, η Εσθονή πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν συμπεράσματα καθώς και ότι όλοι θα στηρίξουν «την εκεχειρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

