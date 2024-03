Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου

Στον Πρωθυπουργό η εισήγηση της Δόμνας Μιχαηλίδου για τον νέο κατώτατο μισθό. Πότε θα ληφθεί η απόφαση για το ακρβές ύψος της αναπροσαρμογής του.

Σήμερα θα κατατεθεί η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, στο υπουργικό συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό και την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, θα υπάρξει απόφαση, ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου, η εισήγησή της είναι αποτέλεσμα τόσο του διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή με εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και των εισηγήσεων των επιστημονικών φορέων, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ.

«Είναι μια πρόταση από Χ ως Ψ τοις εκατό. Είχαμε εισηγήσεις ακριβώς στο 3,5% καθώς οι εργοδότες σε μικρότερες επιχειρήσεις εξέφρασαν πιο συγκρατημένη ζήτηση για αύξηση, ενώ τέθηκαν και προτάσεις για αύξηση ως και 12%» είπε η κυρία Μιχαηλίδου αναφερόμενη στον κοινωνικό διάλογο και στις επιστημονικές εισηγήσεις που προηγήθηκαν.

Μάλιστα, η υπουργός τόνισε πως η απόφαση θα ληφθεί την επόμενη Τετάρτη, με βάση την εισήγηση της προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται πως ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και 19 επιδόματα που άμεσα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, είτε επιδόματα ανεργίας, είτε προγράμματα της ΔΥΠΑ.

