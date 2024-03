Κοινωνία

Τέμπη - Μαρακάκης: Πριν το μπάζωμα, απομακρύνθηκαν 300 κυβικά χώματος με πολύτιμα στοιχεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος, μετά τις αποκαλύψεις του Δημήτρη Πλακιά, για τον όγκο χώματος από το σημείο της σύγκρουσης, το οποίο θα έριχνε φως στην υπόθεση, σύμφωνα με τις οικογένειες των θυμάτων.

-

«Τις πρώτες τρεις ημέρες δόθηκε σε εργολάβο εντολή να απομακρύνει χώμα από το σημείο της τραγωδίας. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι πήρε οδηγία από την Πυροσβεστική να μην την μεταφέρει στο Κουλούρι, στην περιοχή όπου θα βρίσκονταν τα άλλα ευρήματα το χώμα αυτό, διότι χαρακτηρίστηκε ως μη χρήσιμο για την έρευνα. Πήρε εντολή να μεταφέρει σε άλλο χώρο και εν τέλει πήγε σε ιδιωτικό οικόπεδο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιάννης Μαρακάκης, συνήγορος οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις που έκανε την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Πλακιάς, μητέρας της Αναστασίας και θείος των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα, ο κ. Μαρακάκης είπε «Ο εργολάβος υπολόγισε την ποσότητα και βάσει της εκτίμησης του αυτής πληρώθηκε, ότι μεταφέρθηκαν 300 κυβικά μέτρα χώματος, μια μεγάλη ποσότητα. Ο ίδιος στην κατάθεση του αναφέρει ότι έλαβε εντολή από την Πυροσβεστική να μεταφέρει το χώμα. Οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών πήγαν δηλαδή σε έναν τελείως αλλοιωμένο χώρο, όπου δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν»

«Το ξυλόλιο, καθώς έχουμε επικεντρωθεί στο ζήτημα του φορτίου και της έκρηξης, βρέθηκε αφού είχε γίνει η αφαίρεση αυτού του λοφίσκου. Το βρήκαν οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων, σε απόσταση 100 μέτρων και σκάβοντας λίγο, το βρήκαν σε βάθος 10 εκατοστών», είπε ο κ. Μαρακάκης.

Συνέχισε αναφέροντας «το θέμα αυτό το μάθαμε και προέκυψε από έρευνα για άλλη υπόθεση που θα συσχετιστεί με την υπόθεση των Τεμπών. Ένα κυβικό χώμα να είχαμε από αυτό το σημείο, τα στοιχεία και τα ευρήματα που θα είχαμε, θα είχαν τεράστια διαφορά σε σχέση με ότι ξέρουμε σήμερα» και προσέθεσε ότι «Είναι φανερό ότι ανεφλέγη κάτι που ήταν υγρό και εύφλεκτο, η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και οι φλόγες ξεπέρασαν το ύψος της γέφυρας».

Ακόμη, όπως τόνισε, «Από τα πρώτα λεπτά που δόθηκε πρόσβαση στα συντρίμμια στους τεχνικούς συμβούλους μας βρέθηκε βιολογικό υλικό, βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη, πως μπορούμε να λέμε ότι έγινε σοβαρή έρευνα;».

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου