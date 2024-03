Πολιτική

Τέμπη - Φλωρίδης: Αν είχα πολιτική ευθύνη, δεν θα ήμουν υποψήφιος στις εκλογές

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπ. Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Χρήστο Σπίρζη για θεατρινισμούς. Τι είπε για την καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης και την ανακριτική έρευνα.

Δεν θα έβαζα υποψηφιότητα στις εκλογές σε περίπτωση που είχε πολιτική ευθύνη, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης είπε πως δεν οδηγεί πουθενά σήμερα η τυχόν παραίτηση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, από την βουλευτική ασυλία, ενώ κατηγόρησε για θεατρινισμό και εξαπάτηση της κοινής γνώμης τον Χρήστο Σπίρτζη.

Ανέφερε ακόμη ότι νέα στοιχεία προς διερεύνηση στο πλαίσιο της ανάκρισης, καθυστερούν την έναρξη της δίκης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ακόμη ανέφερε πως: «Υπάρχει η απαίτηση των συγγενών και της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει ‘’φως’’ στην υπόθεση».

Παράληλλα, επεσήμανε ότι «Εμφανίζονται πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τον αληθινό πόνο των συγγενών, για δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κυβέρνηση».

Στις αναφορές συγγενών θυμάτων ότι απομακρύνθηκε μεγάλη ποσότητα χώματος με πολύτιμα στοιχεία, πριν το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας, ο Υπ. Δικαιοσύνης είπε ότι γίνεται δικαστική έρευνα και για αυτό το σημείο, ωστόσο επεσήμανε ότι ο καλύτερος εισαγγελέας της χώρας ασχολείται από την πρώτη στιγμή με την τραγωδία και παράλληλα προκάλεσε οποινδήποτε να του πει αν υπάρχει το παραμικρό μεμπτό σημείο στον τρόπο που διενεργείται η ανακριτική διαδικασία στην Λάρισα.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Φλωρίδης, «ο ανακριτής αποφάσισε να διευρύνει την έρευνα του, ώστε να μην μείνει κανένα στοιχείο που να μην απαντήσει η έρευνα του. Υπήρχαν τρία σημεία που έπρεπε να διερευνηθούν για να μην μείνουν αναπάντητα: αν μετέφερε εύφλεκτο φορτίο το τρένο, αν υπάρχουν βίντεο που ίσως αποκάλυπταν κάποια πράγματα και η διάσταση ανάμεσα στις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων»

Ρίχνοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση αναφορικά με την άρση ασυλίας των πρώην υπουργών Μεταφορών, ο κ. Φλωρίδης είπε «Είναι θέατρο και ξέρω γιατί γίνεται, αλλά… Το 2019 στην αναθεώρηση του Συντάγματος που έγινε σε δεύτερο επίπεδο από την κυβέρνηση της ΝΔ, απαλείφθηκε η διάταξη εκείνη του 1986 που έλεγε για διαφορετικό χρονικό διάστημα για παραγραφή αδικημάτων των υπουργών. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα με την ανοησία της συγκάλυψης. Δεν χρειάζεται καμία κανονιστική διάταξη περαιτέρω. Από την ώρα που απαλείφθηκε για τους υπουργούς η σύντομη παραγραφή του αδικήματος, σήμερα και για την υπόθεση που συζητάμε, οι τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών, παραγράφονται 20 χρόνια μετά».

Προσέθεσε ότι «ανά να πάσα στιγμή, στο όριο της 20ετίας, προκύψουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη των υπουργών, η Βουλή υπό οποιαδήποτε πλειοψηφία της, μπορεί να αποφασίσει την δίωξη. Τα πολιτικά πρόσωπα θα πάνε σε Ειδικό Δικαστήριο που αποτελείται από ανώτατους δικαστές».

Βάλλοντας κατά του Χρήστου Σπίρτζη και της επιστολής του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι «Ο κ. Σπίρτζης εν γνώσει του μετήλθε μια απάτη, διότι η διάταξη που επικαλείται προβλέπει ότι θα πρέπει για να γίνει προσφυγή σε αυτήν να υπάρχει πρότερα άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εν λόγω υπουργού και αυτή για κάποιον λόγο να έχει σταματήσει. Εδώ, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

Ερωτηθείς για την απουσία από την Βουλή και την συζήτηση για τα Τέμπη του Κώστα Καραμανλή, ο υπουργός Δικαιούνης είπε ότι «Ο κ. Καραμανλής έδωσε πολύωρη κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή και έδωσε απαντήσεις. Μιλάτε με μη βουλευτή, που όμως στο παρελθόν είχε διαφωνήσει με το κόμμα του και είχε παραιτηθεί. Δεν θα έβαζα υποψηφιότητα στις εκλογές αν είχα πολιτική ευθύνη. Το ζήτημα είναι πως την αντιλαμβάνεται ο καθένας την πολιτική ευθύνη και τι κάνει».

Συνέχισε λέγοντας «Όταν τελειώνει μια Εξεταστική Επιτροπή, η Βουλή εξετάζει αν υπάρχουν στοιχεία για προσωποποιημένη ποινική ευθύνη κατά συγκεκριμένων προσώπων ώστε να ασκηθεί δίωξη. Όταν υπάρχουν στοιχεία, τα κόμματα θα μπορούσαν να υποβάλλουν αίτημα για Προανακριτική Επιτροπή, όμως κανένα από τα 8 κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έκανε τέτοιο αίτημα, προφανώς διότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια. Άκουσα τον κ. Φάμελλο να λέει το δίλλημα είναι εάν θα υποβάλλουμε αίτημα για Προανακριτική Επιτροπή ή θα εμπιστευτούμε την διαδικασία της Δικαιοσύνης και τελικώς αποφασίσαμε το δεύτερο».

«Θα σκύβουμε πάντα το κεφάλι στον θρήνο και στον πόνο των συγγενών των θυμάτων. Θέλουν να ριχτεί φως και όλοι θέλουμε να ριχτεί φως στην υπόθεση, αλλά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται αυτόν τον αληθινό πολιτικό πόνο για να προκαλέσουν προβλήματα και στην Ελλάδα και στην Κυβέρνηση. Καθυστερούσε πέντε χρόνια η διαδικασία για το Μάτι και μετά επί έναν χρόνο έψαχναν να βρουν αίθουσα για να γίνει δίκη. Υπήρχαν ευρωβουλευτές της ΝΔ να ψιθυρίζουν και να κατηγορούν την Ελλάδα για αυτό;», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Σε έντονο ύφος, είπε «Ως υπουργός Δικαιοσύνης καλώ οποιονδήποτε να βγει και να πει σε ποιο σημείο αμφισβητεί την ανάκριση όπως γίνεται από τους Έλληνες ανακριτές. Σε ποιο σημείο υπάρχει κενό στην ανακριτική διαδικασία στην Λάρισα, προκαλώ τον οποιονδήποτε να βγει και να το πει. Η τύχη αυτής της δικαστικής διερεύνησης που μέχρι τώρα είναι άψογη, είναι ότι εκεί την στιγμή αυτού του φοβερού δυστυχήματος βρέθηκε ο καλύτερος εισαγγελέας της χώρας».

Στα επίμονα ερωτήματα ένα δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα να υπάρχει αποκλεισμός του χώρου του δυστυχήματος για να προστατευθούν τυχόν στοιχεία και ευρήματα, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «και αυτό το θέμα του τι έχει γίνει στον χώρο εκείνον είναι υπό δικαστική διερεύνηση»

Ο κ. Φλωρίδης μίλησε σε οξείς τόνους και για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τις δηλώσεις της για παρεμπόδιση της έρευνας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «αφού ξεκαθαρίσαμε ότι κατά την άποψη μου, η Δικαιοσύνη κατά την ανάκριση κάνει άψογα την δουλειά της, να σας πω ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει από την ίδρυση του θεσμού αυτού μία και μοναδική αποστολή, βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού: ότι διερευνά μόνο περιπτώσεις οικονομικών αδικημάτων που σχετίζονται μόνο με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει σχέση με την Σύμβαση 717 και μόνο».

Συνέχισε λέγοντας «Δύο εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, που είναι Έλληνες εισαγγελείς, του ελληνικού εισαγγελικού κλάδου που αποσπώνται με απόφαση του Αρείου Πάγου στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εδρεύουν στην Αθήνα. Αυτοί επέβαλαν τρομακτικές εγγυήσεις σε δύο από τους εξεταζόμενους που θεωρούνται υπεύθυνοι για την Σύμβαση 717 προκειμένου να μην τους προφυλακίσουν. Το έκαναν αυτό, ενώ εμποδίζονται να ερευνήσουν; Είπε κανείς ότι τους εμποδίζει να ερευνήσουν; Αυτό που είπε, διαψεύστηκε δύο ημέρες μετά από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς που υπάγονται στην υπηρεσία της, που επέβαλαν τις εγγυήσεις, που σημαίνει ότι δεν εμποδίζονται στην έρευνα τους».

