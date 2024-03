Οικονομία

Τουρκία: Έρευνες για πετρέλαιο στην Θάλασσα του Μαρμαρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις άδειες για έρευνες στην Θάλασσα του Μαρμαρά εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές

-

Άδειες για αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών Ραιδεστού (Ανατολική Θράκη), Μπαλίκεσίρ και Δαρδανελίων στην Θάλασσα του Μαρμαρά, η οποία εκβάλλει στο Αιγαίο, απέκτησε η κρατική εταιρεία Τουρκικών Πετρελαίων (ΤΡΑΟ).

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, με αυτές τις τρεις άδειες, οι έρευνες θα διεξαχθούν σε μια έκταση 95.055 εκταρίων για 8 χρόνια.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν στα τεμάχια AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 ανοικτά της Ραιδεστού και των Δαρδανελίων και στα τεμάχια AR/TPO/D/G18-c του Μπαλίκεσίρ.

Ακόμη δεν έγινε γνωστό πότε θα ξεκινήσουν, ούτε ποιο ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας θα αναλάβει τις έρευνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Πέθανε η Τζωρτζίνα και πήγαινε σε χαρτορίχτρες

Τέλη κυκλοφορίας: Τι αλλάζει από το 2025

Ανήλικος έφτιαξε deepfake porno με συμμαθήτριά του για να της πάρει την... σημαία στην παρέλαση