Ρωσία - Μόσχα: Πυροβολισμοί σε αίθουσα συναυλιών με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα αργά το βράδυ της Παρασκευής μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Crocus. Τρομακτικά βίντεο με σκληρές εικόνες από την στιγμή της εισβολής.

Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο περιστατικό που σημειώθηκε στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η αστυνομία έχει φθάσει στο σημείο.

Δύο με πέντε άτομα επιτέθηκαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, μεταδίδει το IFX.

Άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα στο συναυλιακό χώρο όπως και στην οροφή του κτιρίου, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις νωρίτερα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η φωτιά έχει τυλίξει το ένα τρίτο του κτιρίου του συναυλιακού χώρου και η οροφή του κτιρίου έχει σχεδόν παραδοθεί στις φλόγες, μετέδωσε το TASS.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους, με έναν μεγάλο αριθμό θεατών να προσπαθούν να φύγουν από την αίθουσα, μετά τους πυροβολισμούς.

Άλλα βίντεο δείχνουν πολλούς ανθρώπους να κείτονται ακίνητοι μέσα σε λίμνες αίματος έξω από τον συναυλιακό χώρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει το βίντεο.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι έκρηξη σημειώθηκε και μετά ξέσπασε φωτιά στο κτίριο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η εφημερίδα Kommersant ανάστησε στην ιστοσελίδα της βίντεο που δείχνει πυκνό καπνό να βγαίνει από εκεί που βρίσκεται το κτίριο του συναυλιακού χώρου.

Έχει ανακοινωθεί ότι έχουν σκοτωθεί 40 άτομα και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί. Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι ήδη 21 άτομα νοσηλεύονται.

!? There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI

A fire has broken out at Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/pNF2ACDQUp — Russian Market (@runews) March 22, 2024

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

