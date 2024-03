Κόσμος

Μόσχα - Μακελειό: Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου και της Ρωσίας

Οι πρώτες αντιδράσεις από Λευκό Οίκο και Ρωσία. Τι λένε στις ΗΠΑ για την πιθανή εμπλοκή της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι "οι σκέψεις του είναι στα θύματα της φρικτής επίθεσης" που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, δήλωσε εκπρόσωπος, επικαλούμενος "φρικτές και δύσκολες εικόνες" από το σημείο των πυροβολισμών.

"Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν "να έχουν περισσότερες πληροφορίες".

Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος "δεν έχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι η Ουκρανία ή Ουκρανοί εμπλέκονται" στην επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα.

"Θα συμβούλευα να μην υπάρξει, σε τόσο πρώιμο στάδιο, σύνδεση με την Ουκρανία" δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το «τερατώδες έγκλημα» μετά τις ένοπλες επιθέσεις στην αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, αναφέρει το Reuters.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ εξέδωσε δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις, λέγοντας: «Καταδικάζω απερίφραστα τέτοιες πράξεις βίας, κτηνωδίας και απερισκεψίας εναντίον αμάχων».

