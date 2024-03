Κοινωνία

Καλλιθέα: νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με φορτηγό

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοιχισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.

Ένας ποδηλάτης έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 8:30 το ποδήλατο που οδηγούσε ένας 65χρονος συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Αχιλλέως με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ποδηλάτη.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

