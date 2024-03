Αθλητικά

Άρης - Basket League: “Καθάρισε” το Λαύριο και προχωρά (εικόνες)

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Άρη και της ομάδας του Λαυρίου στον αγώνα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της Basket League.

«Ανεβάζοντας» στροφές από τα τέλη της δεύτερης περιόδου και μετά ο Άρης επικράτησε σήμερα (23/3), στο Αλεξάνδρειο, για την 22η αγωνιστική της Basket League, επί του Λαυρίου με 84-60. Αποτέλεσμα που τον έβαλε σε δρόμο επιτυχίας, μετά από τρεις συνεχείς ήττες που μέτρησε στο πρωτάθλημα (σ.σ. από Προμηθέα, Μαρούσι, Περιστέρι).

Οι «κιτρινόμαυροι»... έχτισαν τη νίκη τους λειτουργώντας αποδοτικά από τα 6.75 (12/33 τρίποντα, είχαν 3/13 στο ημίχρονο), κυριαρχώντας στη ρακέτα (43 ριμπάουντ, 17 εκ των οποίων επιθετικά, με το Λαύριο να μαζεύει 26) και εκμεταλλευόμενοι τα 18 λάθη των αντιπάλων τους.

Κορυφαίοι για λογαριασμό τους στο παρκέ ήταν οι Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς (18 πόντοι, με 4/7 τρίποντα), Βασίλης Τολιόπουλος (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρόνι Χάρελ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πάλεψε για σχεδόν ένα ημίχρονο το Λαύριο, στο οποίο στοίχισαν τα λάθη και η αδυναμία στη ρακέτα. Στα 3’10’’, πριν από το φινάλε του παιχνιδιού, μάλιστα, έχασε από τον πάγκο του και τον Κώστα Μέξα, καθώς στον Έλληνα προπονητή καταλογίστηκε δεύτερη τεχνική ποινή.

Ξεχώρισαν περισσότερο για τους ηττημένους οι Χαβιέ Καστανέδα (17 πόντοι, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μάρκους Θόρτον (14 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων της Θεσσαλονίκης, παρακολούθησαν οι Σβι Σερφ, Μάριο Μπόνι. Αμφότεροι είναι προσκεκλημένοι της ΚΑΕ Αρης για εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο, στη Θεσσαλονίκη, για τα 110 χρόνια από τη ‘γέννηση’ του συλλόγου.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 38-38, 62-47, 84-60

«Ταΐζοντας», αρχικά, τον Μπάνκστον στη ρακέτα και με τον Τολιόπουλο να αναλαμβάνει, στην πορεία, ‘δράση’, ο Αρης προηγήθηκε με το… καλησπέρα με 8-3. Το Λαύριο «απάντησε» με σερί 0-7, έχοντας εκτελεστές τους Θόρτον, Καστανέδα και πήρε τα ηνία στο ματς στο 5’ με 8-10.

Εναλλαγές στο σκορ οδήγησαν στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (13-12, 13-15, 20-18, 20-21), με τους Θεσσαλονικείς να ξεφεύγουν στο 12’ με +4 (26-22), βλέποντας τους Σλαφτσάκη, Κατσίβελη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.

Η αμυντική, κυρίως, ενέργεια του Καστανέδα , το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζάκσον, Γκρόμοβς, Θόρτον, έβαλαν σε θέση οδηγού το Λαύριο στο 17’ με +3 (32-35). Χρονικό σημείο στο οποίο ο Αρης… πάτησε γκάζι, επενδύοντας στην αμυντική αποτελεσματικότητα και την εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 και δεν… κοίταξε ξανά πίσω του!

Το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη «έτρεξε» σερί 20-7, με κινητήριους μοχλούς τους Χάρελ, Τολιόπουλο, Μποχωρίδη και απέκτησε «αέρα» 10 πόντων στο 25’ (52-42). Διαφορά που στο 31’ «ανέβηκε» στο +16 (64-48) και στο 35’ στο +21 (74-53), βάζοντας το… νερό στο αυλάκι για τη νίκη του Αρη.

Στο 38’ οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +25 (82-57).

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 9 (2), Τολιόπουλος 16 (3), Μποχωρίδης 8 (2), Χάρελ 14 (1), Μπάνκστον 8, Σλαφτσάκης 4, Σταρκ 1, Κατσίβελης 4, Μπλούμπεργκς 18 (4), Περσίδης 2, Καλόγηρος, Ριντ.

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 5, Καστανέδα 17 (2), Μουράτος 5 (1), Γκρόμοβς 6, Θόρτον 14 (2), Τζάκσον 4 (1), Ζάρας 5, Χόρχλερ 3, Δεϊμέζης, Βαζούκης 1.

