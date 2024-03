Αθλητικά

Basket League – Περιστέρι: Νίκησε την ΑΕΚ σε μάχη “στήθος με στήθος” (εικόνες)

Το Περιστέρι πήρε τη νίκη την τελευταία στιγμή μετά από μια αναμέτρηση με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας και στις δύο ομάδες.

Μέχρι αύριο (24/3) θα πρέπει να περιμένει η ΑΕΚ για να μάθει αν θα αγωνιστεί στα Play-In της Basket League ως 6η στην κανονική περίοδο ή θα μετέχει στα πλέι άουτ. Η ΑΕΚ γνώρισε εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι, 97-101 , για την 22η αγωνιστική χάνοντας την ευκαιρία να «κλειδώσει» από απόψε (23/3) την 6η θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Πλέον, η ομάδα του Ηλία Ζούρου έχει ρεκόρ 9-13 και θα ελπίζει είτε σε νίκη του Αμαρουσίου επί του Κολοσσού είτε σε νίκη του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα στην περίπτωση που ο Κολοσσός επικρατήσει του Αμαρουσίου. Το Περιστέρι κατέλαβε την 3η θέση, με ρεκόρ 15-7, κάτι που γνώριζε πριν από το τζάμπολ στα Λιόσια.

Όμως, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, μόνο... αδιάφοροι δεν παρουσιάστηκαν! Αν και βρέθηκαν στο -5 (90-85, 92-87) στην 4η περίοδο, με κορυφαίο τον Ράγκλαντ που σημείωσε στα τελευταία 5 λεπτά τους 8 πόντους από τους 19 που πέτυχε συνολικά (με 4/7 τρίποντα) είπαν «αντίο» με θετικό αποτέλεσμα στη regular season. O Ράγκλαντ σημείωσε double double, καθώς μοίρασε και 10 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ρένφρο με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ του Περιστερίου, πάντως αναδείχτηκε ο Λοβ, με 20 πόντους, ενώ διψήφιος για τους νικητές ήταν και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 10 πόντους (2/4 τρίποντα).

Για την ΑΕΚ που μείωσε σε 97-100, με κάρφωμα του Κουζμίνσκας στο τέλος, όταν πια ήταν αργά, ο Τζόρνταν ΜακΡέι πέτυχε 27 πόντους, από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Κουζμίνσκας και Κουζέλογλου και 12 πόντους σημείωσε ο Δημήτρης Αγραβάνης. Ο Λάνγκστον Χολ, ο οποίος δηλώθηκε στην Basket League -στη θέση του Τζόρνταν Μόργκαν- για να βοηθήσει την Ένωση στο αποψινό ματς είχε 5 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 51-58, 76-76, 97-101

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με +5 για πρώτη φορά (27-22) χάρη στον επιθετικό «οίστρο» του ΜακΡέι, ενώ λύσεις στο σκοράρισμα έδωσε και ο Λάνγκστον Χολ. Ο Ζερμέιν Λοβ, όμως το πήρε... προσωπικά και με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό, το Περιστέρι απάντησε με επιμέρους σκορ 2-7, για το 29-29 της 1ης περιόδου. Ο Νετζήπογλου σημείωσε πέντε διαδοχικούς πόντους για την Ένωση, με την έναρξη της 2ης περιόδου (34-33). Ντάγκουμπιτς και Λοβ έδωσαν προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (34-37). Το ματς ήταν κλειστό, για το 39-39 με τρίποντο του Χόλινς για την ΑΕΚ. Ο Λοβ παρέμενε «καυτός» για να προηγηθεί το Περιστέρι 39-41 και έκτοτε να μην χάσει την πρωτοπορία μέχρι το ημίχρονο. Οι παίκτες του Βασίλης Σπανούλη επιδόθηκαν σε επιμέρους σκορ 12-19 από το 39-39 και κυρίως χάρη στα τρίποντα των Ράγκλαντ και Ουίλιαμς, πήγαν στο +7 51-58 στ΄ αποδυτήρια. Ο Λοβ μετρούσε 16 πόντους και 10 με 3/4 τρίποντα, αλλά και 4 ασίστ ο Ράγκλαντ για τους «κυανοκίτρινους». Στον αντίποδα, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν διψήφιο μόνο τον ΜακΡέι, με 11 πόντους.

Το επιμέρους σκορ της ΑΕΚ, 25-18, στην 3η περίοδο επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να παραμείνουν στη διεκδίκηση της νίκης. Συγκεκριμένα, το Περιστέρι ξέφυγε με +122 (51-62) χάρη στους Κασελάκη και Ντάγκουμπιτς. Οι ΜακΡέι και Κουζέλογλου μείωσαν στους 7 (55-62), αλλά ο Τόμπσον επανέφερε τη διψήφια διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων (55-65). Οι παίκτες του Ηλία Ζούρου πίεσαν στην άμυνα από εκείνο το σημείο, βρήκαν ρυθμό και με σερί 11-0 πέρασαν μπροστά με 66-65. Ο Ντάγκουμπιτς πέτυχε δύο τρίποντα για το Περιστέρι, η ΑΕΚ είχε απαντήσεις με τους Κουζμίνσκας και Κουζέλογλου, για το 76-76 στο 30ό λεπτό.

Το ματς παρέμεινε... θρίλερ στην 4η περίοδο, αφού η ΑΕΚ επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση για να προηγηθεί με +5 90-85 με fade away του ΜακΡέι. Ο ίδιος έκανε και το 92-87, με 4:54΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Το Περιστέρι, όμως θ' απαντούσε με επιμέρους σκορ 5-14 και θα έπαιρνε τη νίκη! Ο Ράγκλαντ πήρε φωτιά, σημείωσε 8 πόντους έκτοτε, ο Μήτρου-Λονγκ πέτυχε τρίποντο και μαζί με πόντους από Ρένφρο και Λοβ, το Περιστέρι πήρε το «διπλό», αφού όταν ο Κουζμίνσκας κάρφωσε για το 97-100 απέμεναν μόνο 7΄΄. Ο ΜακΡέι έκανε φάουλ στον Κασελάκη, στα 6΄΄ κι εκείνος με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 97-101.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Συμεωνίδης, Κατραχούρας

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 5, Αγραβάνης 12, Χατζηδάκης 4, Νάιτ 2, ΜακΡέι 27, Ραντλ 2, Καράμπελας 6 (2), Χόλινς 5 (1), Νετζήπογλου 8 (1), Κουζμίνσκας 12 (1), Κουζέλογλου 12

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ράγκλαντ 19 (4), Κασελάκης 8 (1), Ουίλιαμς 7 (1), Τόμπσον 9, Ντάνγκουμπιτς 12 (2), Ξανθόπουλος, Λοβ 20, Πουλιανίτης, Ρένφρο 16, Χουγκάζ, Ζούγρης.

