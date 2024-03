Κορινθία

Κόρινθος - ξυλοδαρμός: Επιτέθηκαν σε εργαζόμενο του ΕΚΑΒ

Που στρέφονται οι υποψίες της Αστυνομίας για την διαλεύκανση της περίεργης αυτής επίθεσης, της οποίας τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας άνδρας του ΕΚΑΒ το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαρτίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κορίνθου korinthostv.gr , μία ομάδα ατόμων προσέγγισε τον άνδρα του ΕΚΑΒ και του επιτέθηκε τραυματίζοντάς τον. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, αλλά οι δράστες είχαν προλάβει να τραπούν σε φυγή. Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από συναδέλφους του.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο και οι λόγοι που φέρονται να ώθησαν τους δράστες σε αυτήν την πράξη.

