Ο Γκέρεμι ζητά διαζύγιο γιατί τα παιδιά δεν είναι δικά του!

Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, που ολοκλήρωσε στην Ελλάδα την καριέρα του, αφού πέρασε θρυλικές ομάδες της Ευρώπης, πρωταγωνιστεί σ' ένα απίστευτο σκάνδαλο στην πατρίδα του.

Τα τελευταία του ποδοσφαιρικά ένσημα τα κόλλησε στην πατρίδα μας για λογαριασμό της ΑΕΛ η οποία τον έφερε το καλοκαίρι του 2010 στην Ελλάδα. Μια τεράστια μεταγραφή, η οποία μπορεί να μην απέδωσε τ' αναμενόμενα καθώς ο Γκέρεμι έφυγε μετά από 6 μήνες, αλλά στα 32 του χρόνια είχε προλάβει να αγωνιστεί μεταξύ άλλων με τις φανέλες των Ρεάλ, Τσέλσι, Νιούκαστλ Μίντλεσμπρο και φυσικά με τις εθνικές ομάδες του Καμερούν (χρυσός Ολυμπιονίκης το 2000 στο Σίδνεϊ).

Το «δηλητηριώδες βέλος» όπως ήταν το παρατσούκλι του που τον ακολουθούσε από τα νιάτα του, το 2012 παντρεύτηκε τη Τουκάμ Φοτσό, κόρη του δισεκατομμυριούχου Βίκτορ Φότσο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το 2020.

Εκείνος ο γάμος ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς στο Καμερούν καθώς ο Γκέρεμι είναι πραγματικός θρύλος για το ποδόσφαιρο της χώρας (δεύτερος σε συμμετοχές μαζί με τον Σαμουέλ Ετό) και η Φότσο γόνος μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες της χώρας, με το ζευγάρι να είναι μαζί πολλά χρόνια και το 2008 να έρχονται στον κόσμο τα δίδυμα αγόρια τους.

Μόνο που όπως αποδείχθηκε πριν από λίγες ημέρες με τον πλέον οδυνηρό τρόπο στο συγκεκριμένο γάμο ήταν όλα ψέματα! Το πρώτο σοκ ήρθε απ' αυτή καθ' αυτήν την είδηση ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Γρήγορα όμως αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα καθώς όταν είδαν το φως της δημοσιότητας οι λόγοι για τους οποίους ζητά να χωρίσει από τη σύζυγο του όλοι έμειναν με το στόμα ανοικτό.

«Μπορεί τις πρώτες ημέρες του γάμου μας η σύζυγος μου να ήταν γεμάτη καλοσύνη και αγάπη, ωστόσο από την πρώτη στιγμή μου έλεγε ψέματα για τα πάντα με αποκορύφωμα το ότι μου παρουσίασε τα δίδυμα παιδιά που γεννήθηκαν στις 5 Ιουνίου 2008 ως δικά μου... Μετά από δική μου επιμονή διενεργήσαμε τεστ dna το οποίο επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά ήταν του πρώην συντρόφου της συζύγου μου με τον οποίο είχε ήδη αποκτήσει νωρίτερα μια κόρη και προφανώς συνέχισε να διατηρεί σχέση! Παρόλα αυτά κι ενώ μεγάλωσα τα παιδιά σαν πραγματικός πατέρας με έπεισε να τους επιτρέπω να βλέπουν τακτικά τον νόμιμο και βιολογικό τους πατέρα», αναφέρει στην αίτηση του ο Γκέρεμι.

Κι αν αυτό από μόνο του αρκεί για να σοκαριστεί ο οποιοσδήποτε η συνέχεια είναι ακόμη πιο... σκληρή.

Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται ο παλαίμαχος άσος έχει να κάνει με το γεγονός ότι «η Τουκάμ μετατράπηκε σε μια αυτάρεσκη και εριστική σύζυγο καθώς δεν μου επέτρεπε να κοιμόμαστε μαζί κλειδώνοντας την κρεβατοκάμαρα για να μην έχουμε την παραμικρή σεξουαλική επαφή, με αποτέλεσμα να είμαι υποχρεωμένος να κοιμηθώ σε άλλα δωμάτια του σπιτιού! Μάλιστα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα από το protothema.gr, «αναγκάστηκα να μετακομίσω σε άλλο σπίτι όταν η κόρη της με απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία εάν εμφανιστώ ξανά εκεί, χρησιμοποιώντας υβριστικές και υποτιμητικές αναφορές για το πρόσωπο μου».

Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος καθώς ο Γκέρεμι κατηγορεί τη σύζυγο του ότι δεν σταμάτησε ποτέ να τον ταπεινώνει, να τον περιφρονεί και να τον προσβάλλει με εξευτελιστικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς φτάνοντας στο σημείο να τον αποκαλέσει δημοσίως: «απατεώνα της κατώτερης τάξης».

Όλα τα παραπάνω έχουν αφήσει άφωνη την κοινωνία του Καμερούν με το ζευγάρι να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κι αν η κουτσομπολίστικη πλευρά έχει το δικό της ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σ' όλο το Καμερούν πολλές φωνές που ακούγονται για το ζήτημα της ψευδώς αποδιδόμενης πατρότητας και ήδη έχει ξεκινήσει δημόσιος διάλογος για το πως μπορεί να επιλυθεί.





