Κυριακή της Ορθοδοξίας - ΔΙΣ: Θεία Λειτουργία στην Μονή Πετράκη χωρίς πολιτικούς (εικόνες)

Είναι η πρώτη φορά που η Συνοδική Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν έγινε στην Μητρόπολη Αθηνών. Γιατί οι Ιεράρχες αρνήθηκαν την πρόσκληση για γεύμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Συνοδική Λειτουργία για την Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων της Κυριακής της Ορθοδοξίας, έγινε φέτος για πρώτη φορά στη Μονή Πετράκη και όχι στη Μητρόπολη Αθηνων, ύστερα από απόφαση της Διαρκους Ιερας Συνοδού, μια απόφαση η οποία ερμηνεύθηκε ως αντίδραση για τον νόμο, που αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριων.

Η λειτουργία στη Μονή Πετράκη δεν υπόκειται σε πρωτόκολλο και για τον λόγο αυτόν, δεν εστάλησαν προσκλήσεις στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία. Η Συνοδική Λειτουργία τελεστηκέ χωρίς την παρουσία της προέδρου της Δημοκρατίας ενώ το Σύμβολο της Πίστεως το οποίο την ημέρα αυτή διαβάζει ο κατέχων το ανώτατο πολιτικό αξίωμα, φέτος διαβάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο.

Στη Μονή Πετράκη δόθηκε και το γεύμα της Ιεραρχίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι Συνοδικοί Ιεράρχες συνέτρωγαν στο Προεδρικό Μέγαρο, μια ακόμα ενέργεια η οποία δείχνει την δυσαρέσκεια της εκκλησίας απέναντι στην υπερψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια καθώς οι Ιεράρχες απάντησαν αρνητικά στην πρόσκληση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για το ετήσιο γεύμα που κατ’ έθος παρατίθεται στο Προεδρικό Μέγαρο την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

