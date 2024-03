Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Συμμορία απείλησε να “χαρακώσει” 13χρονο

Σοκαριστικό το νέο συμβάν παραβατικότητας νεαρών κατά ανηλίκου στο κεντρικότερο σημείο του βορείου προαστίου.

Επίθεση με μαχαίρι από πέντε νεαρούς δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαρτίου ένας 13χρονος στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 19.00 στην Λεωφόρο Μεσογείων, όταν η ομάδα των νεαρών πλησίασε μια παρέα ανηλίκων και επιτέθηκε στον 13χρονο.

Στη συνέχεια ο ένας δράστης με τη βία και συγκεκριμένα με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αποπειράθηκε να αφαιρέσει προσωπικά του αντικείμενα. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, και μαζί με τους συνεργούς του διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την αστυνομία έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των πέντε αγνώστων δραστών για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή.

