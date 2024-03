Πολιτική

Μητσοτάκης - Τριντό: οι “ύμνοι” του Καναδού πρωθυπουργού και η συμφωνία για τα Canadair (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιιν Τριντό.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση στο Μόντρεαλ με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό, στο πλαίσιο της οποίας επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην οικονομική και εμπορική συνεργασία. Μετά την ολοκλήρωση των διευρυμένων συνομιλιών οι δύο πρωθυπουργοί παρέστησαν στην υπογραφή της συμφωνίας απόκτησης επτά νέων υπερσύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τύπου DHC-515.

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Τριντό, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει ήδη προσελκύσει σημαντικές καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν ακόμα στη σημαντική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στον Καναδά, καθώς και στη μεγάλη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στον τομέα του τουρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Συζητήθηκε επίσης η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάρκεια της συνάντησης στην ανάγκη συντονισμού, ετοιμότητας και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και των μεγα-πυρκαγιών.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης μέσω της διαδυνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου, ενώ αναφέρθηκε στη στρατηγική για τον απόδημο Ελληνισμό.

Ακολουθεί ο διάλογος των ηγετών κατά την έναρξη της συνάντησής τους:

Τζάστιν Τριντό: Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να καλωσορίζω τον φίλο μου, Κυριάκο, στον Καναδά. Έχουν παρέλθει 41 χρόνια από τότε που Έλληνας Πρωθυπουργός ήρθε στον Καναδά και οφείλεται στη φιλία του πατέρα μου με τον τότε Πρωθυπουργό Παπανδρέου που αυτό συνέβη την πρώτη φορά. Συνεπώς, αυτή τη φορά χαίρομαι που η δική μας φιλία σας έφερε εδώ σήμερα.

Αλλά η φιλία μεταξύ Καναδά και Ελλάδας είναι πολύ βαθιά. Μία από τις πλέον υπερήφανες και επιτυχημένες κοινότητες της ελληνικής διασποράς είναι εδώ, στον Καναδά. Έχουμε βαθείς και αναπτυσσόμενους δεσμούς. Οι προκλήσεις στον κόσμο απαιτούν φίλους με κοινές αρχές και προοπτικές που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα συνεργαστούν, είτε πρόκειται για τη Μέση Ανατολή είτε πρόκειται για μία από τις πραγματικές προκλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουκρανία και αλλού, είτε πρόκειται για το πώς θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επενδύσεις, ακόμη και μέχρι τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δασικές πυρκαγιές με καλή συνεργασία.

Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά ακόμη να κάνουμε, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που υποδέχομαι τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη εδώ. Χαίρομαι για την παρουσία σου εδώ, Κυριάκο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στον Καναδά, μετά από 41 χρόνια. Είναι πραγματική τιμή για μένα να επισκέπτομαι τον Καναδά και να περνάω αυτή την πολύ, πολύ σημαντική ημέρα μαζί με τον καλό μου φίλο, τον Πρωθυπουργό Trudeau, αλλά και να συναναστρέφομαι μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες της ελληνικής διασποράς, την ελληνοκαναδική κοινότητα.

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Βέβαια, όμως, είναι επίσης μια ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των διμερών μας σχέσεων, να τονίσουμε τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες μας σε περιόδους σημαντικών παγκόσμιων γεωπολιτικών προκλήσεων. Η Ελλάδα και ο Καναδάς στέκονται δίπλα-δίπλα, υπερασπιζόμενοι τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Και βέβαια, θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους οικονομικούς μας δεσμούς. Είναι μια ευκαιρία για εμένα να επισημάνω στην καναδική επιχειρηματική κοινότητα ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει και ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Επίσης, θα είναι μια ευκαιρία να υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες που θα εδραιώσουν τη συνεργασία μας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα -και υπάρχουν πολλές άλλες που περιμένουν- που θα προμηθευτεί τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, και θα είμαστε σε θέση να επικυρώσουμε και να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία σε λίγο.

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά να συζητήσουμε σε μια επίσκεψη που έχει και πολιτική αλλά και συναισθηματική διάσταση για εμένα. Και μάλιστα, πρέπει να πω ότι βρήκα μια φωτογραφία σας το 1983, με τον πατέρα σας, όταν επισκεφτήκατε την Ακρόπολη. Ήσασταν πολύ νέος τότε, αλλά 41 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που μπορώ να περάσω αυτή τη σημαντική ημέρα εδώ μαζί σας και με την ελληνική κοινότητα.

Τζάστιν Τριντό: Αλλά πρέπει να πω ότι ο Πρωθυπουργός είναι μετριόφρων. Η αλλαγή στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας -στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερο από αλλαγή- είναι εντυπωσιακή. Αυτό που έχετε καταφέρει να επιτύχετε όσον αφορά την οικονομική ισχύ της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικό και είμαστε ευτυχείς που συνεχίζουμε να έχουμε ρόλο στην απίστευτη ανάπτυξη που βιώνετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τρομοκρατική επίθεση

25η Μαρτίου - ΕΛΑΣ: με... Μαρίνα Σάττι εύχεται “καλή επιστροφή” στους εκδρομείς (εικόνες)

Αγία Παρασκευή: Συμμορία απείλησε να “χαρακώσει” 13χρονο