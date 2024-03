Κοινωνία

Μαγνησία – Απάτη: “Συνεργάτης γιατρού” της ζητούσε χιλιάδες ευρώ “για εγχείρηση συγγενούς”

Πώς προσέγγισε το ανυποψίαστο θύμα του ο 40χρονος άνδρας. Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει μετά τη σύλληψή του.

Άλλη μία απόπειρα απάτης με λεία αρκετές χιλιάδες ευρώ σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες, με κατηγορούμενο έναν 40χρονο άνδρα ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κύκλωμα απατεώνων με περισσότερα μέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας gegonota.news , ο 40χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά το Σάββατο το πρωί με γυναίκα στον Βόλο, συστήθηκε ως συνεργάτης γιατρού και ζήτησε 85.000 ευρώ για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου.

Η γυναίκα απάντησε πως δεν διαθέτει ένα τόσο μεγάλο ποσό και του είπε ότι θα μπορούσε να δώσει 5.000 ευρώ. Εκείνος, τότε, φέρεται να την προέτρεψε να τοποθετήσει το χρηματικό ποσό μαζί με ό,τι χρυσαφικά είχε, μέσα σε πλαστική σακούλα, και να την εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντιλαμβανόμενη την επιχειρούμενη σε βάρος της απάτη, η γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό του άνδρα και τη σύλληψή του.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου o 40χρονος, ο οποίος δήλωσε Έλληνας γεννημένος στο Καζακστάν, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας, ενώπιον του οποίου φέρεται να ισχυρίστηκε, στο πλαίσιο της απολογίας του, ότι έλαβε μήνυμα στο messenger να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Μάλιστα, ζήτησε να κριθεί με επιείκεια διότι, όπως ανέφερε, η υγεία του είναι κλονισμένη και διότι σε προηγούμενη χρονική περίοδο «είχε πέσει σε κώμα».

Ο 40χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, κυκλοφορούσε ντυμένος με ακριβά ρούχα. Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί, και μέχρι τότε αποφασίστηκε η κράτησή του.

