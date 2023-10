Υγεία - Περιβάλλον

Αλμυρός Μαγνησίας - Metropolitan: δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους χωριών

Δωρεάν κλινικές εξετάσεις σε δεκάδες κατοίκους δύο χωριών έκαναν ιατροί του Μetropolitan στον Αλμυρό Μαγνησίας

Δεκάδες κάτοικοι των χωριών Αχίλλειο και Άγιοι Θεόδωροι του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, υποβλήθηκαν σε κλινικό προληπτικό έλεγχο από κλιμάκια γιατρών των θεραπευτηρίων Μetropolitan Hospital και Μetropolitan General του Ομίλου HHG, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη» που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από τα νοσοκομεία την τελευταία εξαετία.

Με τη συνδρομή των Προέδρων των δύο Κοινοτήτων, γιατροί του Oμίλου, επισκέφθηκαν τις πιο πάνω περιοχές το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να προσφέρουν στους κατοίκους, καρδιολογικό, αγγειολογικό, ορθοπαιδικό και μαστολογικό έλεγχο.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 κλινικές εξετάσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Την ιατρική ομάδα συγκροτούσαν οι κ.κ. Δημήτριος Δόβρης Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ευάγγελος Νικολόπουλος Αγγειοχειρουργός, Βασίλειος Τρίγκας Χειρουργός Μαστού από το Metropolitan Hospital και o κ. Κώστας Κοντός Καρδιολόγος από το Metropolitan General.

Από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί χιλιάδες άνθρωποι στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη» του Μetropolitan, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, τα οποία είναι απομακρυσμένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις οργανωμένες δομές υγείας.