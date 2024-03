Επίθεση στη Μόσχα: Στη φυλακή οι πρώτοι δύο κατηγορούμενοι, θα δικαστούν για τρομοκρατία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ποινή επιφυλάσσει το ρωσικό ποινικό σύστημα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ομολογία της πράξης, τους αποδίδουν οι ρωσικές αρχές.

-

Το περιφερειακό δικαστήριο του Μπασμάνι στη Μόσχα απεφάνθη την Κυριακή ότι ο πρώτος ύποπτος για την πολύνεκρη επίθεση στη αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall την Παρασκευή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, πρέπει να τεθεί υπό κράτηση τουλάχιστον για δύο μήνες εν αναμονή της δίκης, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το δικαστήριο.

Να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος και άλλος ένας συλληφθείς, είναι οι πρώτοι οι οποίοι, την Κυριακή το βράδυ, οδηγούνται ενώπιον των ρωσικών διωκτικών αρχών. Το δικαστήριο κατονόμασε τους δύο αυτούς υπόπτους ως Νταλερντζόν Μπαρότοβιτς Μιρζόγιεφ και Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα. Το περιφερειακό δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας απήγγειλε κατηγορίες στους δύο για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών την Παρασκευή σε τρομοκρατική ενέργεια με απειλούμενη ποινή την ισόβια κάθειρξη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το οποίο εδρέυει στη Μόσχα.

Οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει ότι κρατούνται 11 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ένοπλοι που διέφυγαν από την αίθουσα συναυλιών και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Αυτός ο πρώτος φερόμενος ως δράστης τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση έως τις 22 Μαΐου, περίοδος που μπορεί να παραταθεί εν αναμονή της δίκης του για τρομοκρατία, ανακοίνωσε το δικαστήριο του Μπασμάνι.

Ο ύποπτος που φέρεται να είναι γεννημένος στο Τατζικιστάν σύμφωνα με την Αστυνομία "παραδέχθηκε πλήρως την ενοχή του".

Στη φυλακή και ο δεύτερος

Το περιφερειακό δικαστήριο του Μπασμάνι στη Μόσχα απεφάνθη λίγο αργότερα ότι και ο δεύτερος ύποπτος για την επίθεση στη αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall την Παρασκευή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, πρέπει να τεθεί υπό κράτηση τουλάχιστον για δύο μήνες εν αναμονή της δίκης, έως τις 22 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε στο Telegram. Ο ύποπτος, Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα, φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Suspects in the Russia concert hall attack have arrived at a Moscow district court.



One of the suspects was led blindfolded into the courtroom, before it was removed and a black eye was visible



Latest: https://t.co/95CZLQMtEJ pic.twitter.com/FCnEbkuuKH