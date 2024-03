Κοινωνία

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Κλειστοί δρόμοι και αλλαγές στα Μέσα Μεταφοράς

Σε ποιες οδούς και μέχρι πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Ποιες τροποποιήσεις έχουν γινει σε δρομολόγια των ΜΜΜ. Ποιος σταθμός του Μετρό παραμένει κλειστός.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα 25η Μαρτίου στην Αθήνα, λόγω της στρατιωτικής παρέλασης που θα ξεκινήσει στις 11:00, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας,

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις.

Από τις 06:00 ώρα μέχρι το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης βρίσκεται σε ισχύ προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις κάτωθι οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00’ ώρα της Δευτέρας 25-3-2024 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στον -Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Επισημαίνεται ότι σήμερα 25 Μαρτίου καθώς θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής, η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Επιπλέον, υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.





