Κοινωνία

25η Μαρτίου: Με λαμπρότητα οι παρελάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις των επισήμων στην Αθήνα, η αθρόα συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη και τα... απρόοπτα.

-

Τη Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί ξεκίνησε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα. Λίγα λεπτά νωρίτερα έγινε η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και αμέσως μετά ξεκίνησε η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Είχαν προηγηθεί οι εθιμοτυπικοί 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό, η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

«Γιορτάζουμε σήμερα την 25η Μαρτίου 1821, κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη πορεία του έθνους μας. Τη μέρα που οι πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν κατά του τουρκικού ζυγού, ελευθέρωσαν την πατρίδα και έθεσαν την απαρχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Το ηρωικό τους παράδειγμα, η αυταπάρνηση και η γενναιότητά τους, μας υπενθυμίζουν, απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας, ότι οι Έλληνες αντλούμε στην ιστορία μας δύναμη από την ενότητα και την ομοψυχία. Χρόνια πολλά!», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού ολοκληρώθηκε η παρέλαση.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα αρνήθηκε να απευθύνει δημόσια δήλωση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ότι, όπως ανέφερε, την Κυριακή οι δηλώσεις της δε μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και τη Δευτέρα δεν προσφωνήθηκε στον κατάλογο των επισήμων. Στη συνέχεια προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η ΕΡΤ με το έτσι θέλω έκοψε χτες τις δηλώσεις μου μετά την μαθητική παρέλαση. Και σήμερα, στη στρατιωτική παρέλαση, ο εκφωνητής δεν ανέφερε καν το όνομα μου: Με προσπέρασε και πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη που στεκόταν μετά από μένα. Γι’ αυτό και στο τέλος αρνήθηκα να κάνω δήλωση - μη σάς βάζω σε κόπο να με λογοκρίνετε μετά, φωτιά πήραν οι κυβερνητικές μονταζιέρες τελευταία. Μπορεί, κύριε Ζούλα, να μην γουστάρετε εμένα ως δημοσιογράφο, αλλά είστε υποχρεωμένος να σεβαστείτε θεσμικά την βουλευτή Επικρατείας που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Η τηλεόραση είναι δημόσια και την πληρώνουμε όλοι μας - αυτά να τα κάνετε στο αμπέλι του παππού σας. Χρωστάτε μια εξήγηση και μια συγγνώμη στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Η Επανάσταση του 1821 είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία μας. Οι αγώνες του ελληνικού λαού, η στιγμή της απελευθέρωσης, η στιγμή της νίκης είναι η μεγάλη υπογραφή στην εθνική μας ταυτότητα για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων έχουμε χρέος να αναλογιστούμε τον αλτρουϊσμό, την αλληλεγγύη όσων επαναστάτησαν απέναντι στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και να είναι αυτές οι αξίες των προγόνων μας η πυξίδα για να πετύχουμε περισσότερη ευημερία και να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε: «Ο δικός τους αγώνας, η δική τους θυσία, η δική μας παρακαταθήκη για το αύριο της πατρίδας. Χρόνια Πολλά Ελλάδα»!

Στα κύρια χαρακτηριστικά της φετινής παρέλασης των Αθηνών αναφέρονται:

Η εμφάνιση για πρώτη φορά στον αττικό ουρανό ζεύγους των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας Μ-346 Block 5+,

Η παρέλαση για πρώτη φορά του Σώματος των δασοκομάντος,

Η συμμετοχή για πρώτη φορά της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» της Κέρκυρας,

Για άλλη μία χρονιά ο συντονισμός της στρατιωτικής μπάντας της ΑΣΔΥΣ στον ακριβή βηματισμό των παρελαυνόντων Ευζώνων και

Η δυναμική διέλευση των στελεχών των ειδικών δυνάμεων -αλεξιπτωτιστών πεζοναυτών, καταδρομέων, βατραχανθρώπων, υποβρυχίων καταστροφέων του Λιμενικού και της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών, του Πυροσβεστικού Σώματος, που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα της πολιτειακής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και του συγκεντρωμένου κόσμου.

Συγκίνησε η μαθητική παρέλαση στον Πειραιά

Με μεγαλοπρέπεια και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και στον Πειραιά. Όπως μεταδίδει το pireaspiraeus.com , μια τεραστίων διαστάσεων ελληνική σημαία έπλευσε στην κτή της Φρεαττύδας, ο προσφάτως αποπερατωθείς Πύργος Πειραιώς “ντύθηκε” στα χρώματα της γαλανόλευκης και σχολεία της πόλης παρέλασαν προκαλώντας συγκίνηση και χειροκροτήματα. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν η Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μώραλης. Τρία πολεμικά πλοία αγκυροβόλησαν στο λιμάνι και άνοιξαν τις πύλες τους για επίσκεψη στο πειραϊκό κοινό.

Μεγάλη συμμετοχή παρά τον άνεμο στη Θεσσαλονίκη

Όπως σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 Βαγγέλης Κοκολάκος, παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα η παρέλαση ξεκίνησε στις 12.20 από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και καταλήγει στον Λευκό Πύργο.

Παρά τον αέρα που επικρατεί στο κέντρο της πόλης όπου γίνεται με μεγαλοπρέπεια η παρέλαση, αρκετός κόσμος παραβρέθηκε να θαυμάσει τα παιδιά του και όχι μόνο. Το “παρών” έδωσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Λιποθυμία στρατιώτη στο Βόλο

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα thenewspaper.gr , τις αισθήσεις του έχασε τη Δευτέρα νεαρός στρατιώτης κατά την εκκίνηση της παρέλασης στην παραλία του Βόλου. Ο οπλίτης βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο έδαφος, με τη Λέσχη Ενόπλων Δυνάμεων Μαγνησίας αλλά και τους επισήμους, να σπεύδουν στο σημείο να τον βοηθήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Παραλειπόμενα από την προετοιμασία (εικόνες)

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο